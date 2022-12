Ņemot vērā iebildumus, ir izstrādāts jauns, piezemētāks obligātā dienesta likumprojekts. Kas mainīsies? Ieteikt







Pirms neilga laika sabiedrībā daudz tika diskutēts par obligātā valsts aizsardzības dienesta (VAD) izveidi Latvijā. Viedokļi par šo tēmu bija daudz, un tie bija pretrunīgi. Kas ar šo tēmu notiek šobrīd?

TV24 raidījumā “Ziņu TOP” viesojies Andrejs Vilks, 14. Saeimas deputāts (ZZS), profesors, kurš atklājis gan to, kas šobrīd notiek ar šo likumprojektu, gan arī dalījies savās pārdomās par šo tēmu.

Viņš norāda, ka sākotnējā VAD likumprojekta anotācijā bijuši iestrādāti daudzi cipari, bet kuluāros reāli ticis runāts par citādiem datiem.

Tāpat arī izskanējuši dažādi iebildumi no juridiskā biroja, no profesionāļiem, ko bijis jāņem vērā, veidojot jauno likumprojektu. Līdz ar to šobrīd esot izstrādāts jauns likumprojekts, un tas esot ievērojami piezemētāks.

Vilks uzskata, ka 300 iesaucamie no 2023. gada 1. jūlija jau varētu būt optimāls variants. Arī infrastruktūru tad esot jāpielāgo konkrētam iesaucamo skaitam.

Profesoram gan nepatīk princips, kādā varētu notikt iesaukšana: “Man nepatīk loterijas princips, ir grūti pateikt, kāds tas būs, kā tiks noteikti iesaucamie.”

Visā šajā jautājumā svarīgākā esot motivācija: “Ne īpaši pozitīvā attieksme pret VAD varbūt ir saistīta ar asociācijām ar padomju armiju, bet šis ir pilnīgi cits veidojums. Te ir kultūra, kas nāk no Rietumiem.”

Tieši tāpēc Vilks uzsver, ka ir svarīgi strādāt ar sabiedrību, lai cilvēkiem skaidrotu šo ieceri un radītu vēlmi aizsargāt dzimteni, būt patriotiem.

Šobrīd laba tendence esot lielā iedzīvotāju interese par stāšanos zemessardzē.