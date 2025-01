Foto: Re:Baltica

Veselības inspekcija (VI) uz laiku liegusi strādāt neirologam Leonīdam Viškeram par iespējamiem seksuāla rakstura hipnozes mēģinājumiem pret pacientēm, vēsta Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs “Re:Baltica”.

Izdevums atklājis un apkopojis vairāku savstarpēji nesaistītu sieviešu pieredzes stāstus par dažādos laikos notikušām vizītēm pie Viškera. Sievietes atklājušas, ka ārsts viņām neatļauti pieskāries, izteicis seksuāla rakstura tekstus, kā arī mēģinājis hipnotizēt. Neirologs krakšķinājis sieviešu muguru, reizēm pieskāries viņu krūtīm un viduklim, runājis par relaksācijas tehnikām un piesaucis orgasmu, atminas sievietes. Pacienšu liecības aptver vismaz sešus gadus.

Lai arī vairums no rakstā minētajām sievietēm par notikušo ārsta kabinetā nebija iesniegušas oficiālas sūdzības, jo par nepatīkamo un traumējošo pieredzi vēlējušās aizmirst, divas no pacientēm bija vērsušās Valsts policijā, VI un Latvijas Ārstu biedrībā.

Iestādēs par Viškera metodēm jau bijis zināms, tomēr ārsts netika apturēts. VI pirmo sūdzību bija saņēmusi vēl 2020.gadā. Toreiz inspektori aprunājās ar toreizējo Viškera priekšnieci, “MFD Veselības grupas” firmu valdes locekli un līdzīpašnieci Gaļinu Muračkovsku, kura paskaidrojusi, ka ar darbiniekiem pārrunātas ētikas normas.

Otro sūdzību VI saņēma 2022.gadā. Pēc abām sūdzībām inspekcija ārstu nolēma sodīt, taču nevis par pieskārieniem vai aicinājumiem izjust orgasmu, bet hipnozes praktizēšanu bez sertifikāta, par ko pienākas 200 eiro sods. Viņa darba devējiem inspekcija par to neziņoja. VI nosūtīja informāciju par iespējamiem ētikas pārkāpumiem arī LĀB, bet tur ārsta darbībās problēmu neredzēja. Tika ziņots arī policijai, kur atteicās sākt izmeklēšanu, jo Viškera rīcībā nesaskatīja potenciālu noziegumu.

Neirologs Viškers strādājis “MFD Veselības grupas” iestādēs, “Veselības centru apvienības” (VCA) poliklīnikās, I.Paturskas ģimenes veselības centrā, Tukuma slimnīcā, īsu brīdi Nacionālās psihiskās veselības centrā. Re:Baltica aprakstītie gadījumi norisinājās dažādās MFD, VCA Rīgas un Ķekavas poliklīnikās.

2022.gada beigās Viškers pameta MFD poliklīniku tīklu, pēc paša vārdiem, algas dēļ. MFD personāla daļas vadītāja Jana Bērtule-Geržova sarunā ar “Re:Baltica” atklāja, ka tas noticis pēc pacientu sūdzībām, bet grupas firmu līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja Natālija Točiļenko saka, ka aiziešana notikusi pēc abpusējas vienošanās.

Pēc tam Viškers sāka strādāt VCA poliklīnikās. Viena no stāsta varonēm 2023.gada rudenī sūdzējusies “VCA Dole” direktorei par ārsta rīcību, bet par rezultātu ziņu nav. Pērn pēc VI intereses VCA vadība pārbaudīja ārsta darbu, secinot, ka neesot pierādījumu, ka ārsts izmeklē pacientus neatbilstoši specialitātes vadlīnijām.

Pārbaudot stāsta varoņu sūdzības, VI pērn decembrī uzlika 1000 eiro sodu un pirmo reizi nolēma kādam mediķim uz pusgadu atņemt tiesības nodarboties ar ārstniecību, kas ir īsākais likumā paredzētais termiņš. VI uzskata, ka ar sešiem mēnešiem pietiek, lai LĀB reaģētu uz tās ierosinājumu anulēt vai apturēt ārsta Viškera sertifikātu, tomēr LĀB nesteidzas, un pirmā Sertifikācija padomes sēde šogad būs tikai februārī. Pagaidām Viškers vēl var strādāt, jo sodu apstrīdējis.

LĀB ētikas komisija bija vērtējusi abus iesniegumus, taču tai esot bijis par maz informācijas.

Pats ārsts apsūdzības noraida, norādot, ka, ja viņš patiesi būtu rīkojies tā, kā apraksta pacientes, sievietes taču būtu rīkojušās citādāk. Viņš arī neatzīst, ka mēģinājis pacientes hipnotizēt, savas darbības saucot par meditāciju.

Vienas no pacientēm iesniegumu policija pārbaudīja gandrīz trīs mēnešus, un nolēma nesākt kriminālprocesu, jo neesot iespējams pierādīt, ka aprakstītais noticis. Policijā bijušas vismaz trīs liecības par Viškeru. Viens no iesniegumiem netika vērtēts vispār, jo aprakstītajā policisti saskatīja tikai ārstēšanas metodi. Savukārt pēc VI iesniegumiem policija kriminālprocesu nesāka, jo šos iesniegumus skatīt no jauna nevarot.

Viena no pacientēm policijas lēmumu pārsūdzējusi prokuratūrai. Tikmēr policija sākusi vēl vienu resorisko pārbaudi, jo saņēmusi jaunu iesniegumu no VI, solot vērtēt arī iepriekšējo iesniegumu un pieļaujot iespēju sākt kriminālprocesu.

Viškers no visām prakses vietām šā gada sākumā ārsts aizgājis pats.

“Re:Baltica” akcentē, ka šai lietai ir daudz paralēļu ar savulaik atklāto imunologa Jevgēņija Ņikiforenko lietu, jo atšķiras tikai tas, ka Ņikiforenko pieskārās pacienšu dzimumorgāniem.