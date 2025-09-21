Neticami! Valsts drošības dienesta acu priekšā no mājas pagalma nozog Polijas premjera “Lexus” 0
No Polijas premjerministra Donalda Tuska mājas Sopotā, Polijas ziemeļos, nozagta viņa ģimenei piederoša automašīna “Lexus”. Zādzība notikusi par spīti tam, ka objektu nepārtraukti uzrauga valsts drošības dienesti, vēsta “TVP World”.
Vēlāk policija atrada nozagto spēkratu pamestu autostāvvietā kaimiņpilsētā Gdaņskā. Lai apgrūtinātu automašīnas atpazīšanu, zagļi tai bija nomainījuši numurzīmes.
Aizdomās par premjera ģimenes automašīnas zādzību pāris dienas vēlāk Polijas policija arestēja 41 gadus vecu vīrieti.
Gdaņskas apgabala prokuratūra izvirzījusi viņam divas apsūdzības. Vīrietim tiek inkriminēta iekļūšana automašīnā un tajā esošo mantu zādzība, kā arī transportlīdzekļa numura zīmju zādzība.
Par pirmo noziegumu draud sods no viena līdz desmit gadiem cietumā, bet par otru – no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem.
Prokuratūra lūdza piemērot aizdomās turētajam pagaidu apcietinājumu uz trim mēnešiem, un tiesa šo lūgumu apmierināja.