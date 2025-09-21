Donalds Tusks
Neticami! Valsts drošības dienesta acu priekšā no mājas pagalma nozog Polijas premjera “Lexus” 0

LA.LV
15:32, 21. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

No Polijas premjerministra Donalda Tuska mājas Sopotā, Polijas ziemeļos, nozagta viņa ģimenei piederoša automašīna “Lexus”. Zādzība notikusi par spīti tam, ka objektu nepārtraukti uzrauga valsts drošības dienesti, vēsta “TVP World”.

Zādzība notikusi laikā, kad valsts uzmanība bija pievērsta Krievijas bezpilota lidaparātu iebrukumiem Polijas gaisa telpā.

Vēlāk policija atrada nozagto spēkratu pamestu autostāvvietā kaimiņpilsētā Gdaņskā. Lai apgrūtinātu automašīnas atpazīšanu, zagļi tai bija nomainījuši numurzīmes.

Aizdomās par premjera ģimenes automašīnas zādzību  pāris dienas vēlāk  Polijas policija arestēja  41 gadus vecu vīrieti.

Vīrietis arestēts Gdaņskas lidostā brīdī, kad viņš grasījās pamest valsti, lai dotos uz Bulgāriju.

Gdaņskas apgabala prokuratūra izvirzījusi viņam divas apsūdzības. Vīrietim tiek inkriminēta iekļūšana automašīnā un tajā esošo mantu zādzība, kā arī transportlīdzekļa numura zīmju zādzība.

“Aizdomās turētais neatzina viņam  izvirzītās apsūdzības un atteicās sniegt paskaidrojumus,” norādīja prokurors.

Par pirmo noziegumu draud sods no viena līdz desmit gadiem cietumā, bet par otru – no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem.

Prokuratūra lūdza piemērot aizdomās turētajam pagaidu apcietinājumu uz trim mēnešiem, un tiesa šo lūgumu apmierināja.

