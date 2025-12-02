Migla Rīgā.
Foto: LETA/Edijs Pālēns

Netipiski ziemai! Laika prognoze šodienai 0

LETA
7:09, 2. decembris 2025
Otrdien Latvijā būs lielākoties mākoņains un pārsvarā sauss laiks, vietām saglabāsies migla, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Otrdiena būs lielākoties mākoņaina, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Arī dienas laikā atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs 0…+4 grādu robežās.

Galvaspilsētā diena būs mākoņaina un sausa, ar lēnu dienvidu puses vēju. Gaiss iesils līdz +1…+3 grādiem.

Otrdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi vietām Tukuma un Dobeles novados

Otrdienas rītā vietām ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa galvenajiem autoceļiem Tukuma un Dobeles novados, liecina “Latvijas valsts ceļu” informācija.

Šajos novados vietām slidenas var būt Ventspils un Liepājas šosejas, tāpēc šie ceļi šorīt tiek kaisīti.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Tukuma, Saldus un Dobeles apkārtnēs.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka gaisa temperatūra šodien Latvijā pārsvarā gaidāma plusos, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi.

Vienlaikus sinoptiķi izplatījuši brīdinājumu, ka no rīta Rīgā ir izveidojusies migla ar redzamību 500-1000 metri, kas saglabāsies arī priekšpusdienā.

