Paziņojums par “biolaboratoriju” pārvākšanos uz Poliju un Baltijas valstīm plaši atspoguļots Krievijas medijos. Ekrānuzņēmums no “RIA NOVOSTI”

Nezūdošās "biolaboratorijas" – viens no atslēgvārdiem Kremļa centienos pamatot iebrukumu Ukrainā







Māris Antonevičs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Medijos bija visādas ziņas, ka tur [Ukrainā] ir laboratorijas un kā tik tur nav,” tā intervijā portālam “Delfi” savu iepriekšējo pozīciju – atteikties atzīt, ka Krievija ir agresors – pamatoja bokseris un nesenais “Saskaņas” deputāta kandidāts Mairis Briedis. Vienlaikus viņš nepiekrita, ka tolaik būtu noticējis Kremļa propagandai, jo šo informāciju guvis nevis no kāda konkrēta medija, bet no sociālā tīkla “TikTok”. Brieža atzīšanās liek aizdomāties, cik lielu auditoriju caur dažādiem kanāliem spēj sasniegt Krievijas vēstījumi, pat ja tie šķiet absurdi.

Kā attaisnojums karam

“Telegram” kanāls “Baltijas antifašisti” savu stāstu par “biolaboratoriju” pārcelšanu uz Latviju ilustrējis ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ēkas attēlu. Ekrānuzņēmums no “Telegram”

Pieminētās “laboratorijas” vai, kā tās parasti tiek dēvētas, amerikāņu biolaboratorijas ir bijis viens no atslēgvārdiem Kremļa centienos pamatot iebrukumu Ukrainā, kam vajadzējis novērst ieceri slepeni “izplatīt nāvējošus patogēnus”. Sākotnēji pat bija vērojami mēģinājumi šai tēmai piešķirt plašu starptautisku skanējumu, tomēr tā ātri kļuva par apsmiekla objektu, īpaši pēc apgalvojumiem, ka vīruss bijis paredzēts īpaši krievu tautības cilvēkiem un tā izplatīšanai esot speciāli trenēti putni. Tas gan nenozīmē, ka Krievija no šīs tēmas būtu atteikusies. Tieši pretēji, pašlaik aktīvi tiek izplatīti jauni paziņojumi – “biolaboratorijas” no Ukrainas esot pārvietotas uz Baltijas valstīm un Poliju.

Atšķirībā no dažādām citām dezinformācijas kampaņām, kas vairāk atstātas Kremļa kontrolēto televīzijas kanālu, interneta vietņu un sociālo tīklu “troļļu” pārziņā, šī vienmēr tikusi paturēta varas tiešā uzraudzībā. Tas, kurā brīdī un kādā formā tiks paziņoti “jaunumi”, acīmredzot tiek izlemts augstākajā līmenī, pieslēdzot dažādas Krievijas varas struktūras. Piemēram, iepriekš to darījuši Krievijas Aizsardzības ministrijas preses dienesta vadītājs Igors Konošenkovs un Krievijas vēstnieks ANO Vasīlijs Ņebendzja, bet pagājušā gada martā tika izveidota arī parlamentārās izmeklēšanas komisija, kuras vadītāja – Valsts domes deputāte Irina Jarovaja – visā nopietnībā apgalvoja, ka liecību sniegšanai uz Maskavu tikšot izsaukts ASV prezidenta Džo Baidena dēls Hanters un ASV Valsts sekretāra vietniece Viktorija Nulanda. Savukārt to, ka “amerikāņu biolaboratorijas” no Ukrainas it kā pārceltas uz citām valstīm, šogad 30. janvārī īpašā preses konferencē paziņoja Krievijas bruņoto spēku radiācijas, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības karaspēka priekšnieks Igors Kirilovs. Nedaudz vēlāk, 2. martā, to papildināja arī Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs: “Šo pārcelšanu jau varēja gaidīt, jo tā ir vienota biodrošības zona. Mums jāceļ trauksme starptautiskajā sabiedrībā par mērķiem, kurus cenšas panākt ASV militāristi un tie, kas ar viņiem sadarbojas… Pentagons ir izveidojis vairāk nekā 300 šādu laboratoriju visā pasaulē.”

Acīmredzot, jūtot pieprasījumu pēc šīs tēmas augstākos Krievijas varas līmeņos, to steidz izmantot arī dažādas marginālas grupas, tajā skaitā arī “Telegram” kanāls “Baltijas antifašisti”, kura kodolu veido vairākas no Latvijas uz Krieviju vai Baltkrieviju aizbraukušas personas (vienu no tām – Tatjanu Andrijecu – Latvijas Valsts drošības dienests gan nesen aizturēja, un viņa pašlaik atrodas apcietinājumā). Viņi pagājušā gada nogalē internetā rakstīja, ka esot ieguvuši “operatīvo informāciju par slepenas biolaboratorijas un apmēram trīsdesmit darbinieku evakuāciju no Ukrainas uz Latviju”. Pie ieraksta pievienots kādas ēkas foto ar mājienu, ka tā tad arī ir aprakstītā “biolaboratorija”. Patiesībā bilde ņemta no Rīgas Tehniskās universitātes interneta lapas, un tajā redzama Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.

Putina īpašā interese

Skaidrojums, kāpēc Kremlis tik neatlaidīgi turpina attīstīt diezgan specifisku dezinformācijas tēmu, varētu būt saistīts ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina personiskajām fobijām un ieinteresētību, kas nāk vēl no viņa čekista karjeras laikiem. Sazvērestības teorijas par “bioloģiskajiem ieročiem”, kas tiek izgatavoti slepenās laboratorijās, bija ļoti populāras PSRS 80. gados. Viena no tām vēstīja, ka arī AIDS radīts mākslīgi – kā bioloģiskais ierocis, ko amerikāņi plānojuši izmantot Āfrikā, cita – par “ģenētiski modificētiem odiem-slepkavām”, kas radīti “CIP laboratorijās Pakistānā”.

Putina aizrautība ar šīm teorijām atklājās 2017. gadā, kad viņš pēkšņi publiski kādā pasākumā sāka apgalvot, ka dažādas ārvalstu organizācijas mēģinot savākt Krievijas iedzīvotāju “bioloģisko materiālu”. “To dara ļoti mērķtiecīgi un profesionāli. Mēs esam kļuvuši par tādas ļoti lielas intereses objektiem,” sacīja Putins. Šī uzstāšanās tika plaši atspoguļota Krievijas medijos, kur tālāk jau to papildināja dažādi minējumi. Piemēram “Pirmajā kanālā” tika stāstīts par jauna veida ieroci: “Tiek izplatīts kāds vīruss – vienas etniskās grupas pārstāvji, piemēram, krievi saslimst, bet citi ne…”

Ir novērots, ka arī pats Putins rūpējas, lai viņa “biomateriāls” nenonāktu svešās rokās, īpaša uzmanība tam tiekot pievērsta ārvalstu vizīšu laikā.

Protams, to visu pavada arī politiski lēmumi. 2015. gada Krievijas nacionālās drošības stratēģijā lasāms šāds teikums: “Krievijas kaimiņvalstu teritorijās tiek paplašināts ASV militāri-bioloģisko laboratoriju tīkls.” 2019. gadā ar prezidenta rīkojumu apstiprināti jauni valsts ķīmiskās un bioloģiskās drošības politikas pamati.

Apzināti meli

“Viņi ir uzrakstījuši tīrākos melus. Tie ir apzināti meli, kas ne ar ko nav attaisnojami,” tā visu šo stāstu par biolaboratorijās izgatavotajiem slepenajiem ieročiem raksturojis krievu mikrobiologs, bioloģijas zinātņu kandidāts Jevgeņijs Ļevitins. Viņš viens no pirmajiem reaģēja uz Krievijas amatpersonu apgalvojumiem, ka Ukrainā esot atrasti “pierādījumi” – saraksts ar vīrusu celmu paraugiem, kas glabājušies šajās laboratorijās, bet līdz ar kara sākumu iznīcināti. “Tādi paraugi tiek izmantoti jebkurā laboratorijā, kur jūs nododat analīzes,” intervijā interneta portālam “sibreal.org” skaidro speciālists, kurš detalizēti izpētījis Krievijas Aizsardzības ministrijas izplatīto sarakstu, atšifrējot katru no tur pieminētajiem nosaukumiem, lai secinātu, ka tiek apzināti izplatīta dezinformācija, izmantojot plašākas sabiedrības nezināšanu par bioloģijas un medicīnas terminiem. Aizvadītā gada laikā ir bijis ne mazums citu atmaskojošu materiālu, tomēr, kā var secināt, ka tas netraucē Kremļa propagandai turpināt attīstīt šo tēmu.

NEĻAUJIET MELIEM IZPLATĪTIES!

Ja jums rodas aizdomas, ka lasāt, klausāties vai skatāties viltus ziņu, tad informējiet par to “Latvijas Avīzes” redakciju, rakstot [email protected]

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.