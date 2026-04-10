Noplūdusi neizpaužama informācija? Čudars uzdod veikt dienesta pārbaudi pret valsts sekretāru Balševicu 1
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) uzdevis veikt dienesta pārbaudi saistībā ar valsts sekretāra Edvīna Balševica, iespējams, veiktu neizpaužamu ziņu izpaušanu, aģentūru LETA informēja ministra padomniece komunikācijas jautājumos Sabīne Spurķe.
Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju par sākto kriminālprocesu, Čudars uzdevis izveidot dienesta pārbaudes komisiju, lai izvērtētu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) amatpersonas rīcība un atbildība par iespējamu nelikumīgu informācijas izpaušanu.
Dienesta pārbaudes komisijai ir jāveic situācijas izvērtējums un jāsagatavo ziņojums līdz 2026. gada 1. jūnijam.
Vienlaikus izdots rīkojums par Edvīna Balševica atstādināšanu līdz turpmākajam rīkojumam.
LETA jau ziņoja, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts VARAM valsts sekretārs Balševics, VDAA amatpersona un uzņēmējs.
Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktors Valdis Pusvācietis saistībā ar informācijas tehnoloģiju iepirkumu informācijas izpaušanas lietu no amata atstādinājis VDAA Informācijas tehnoloģiju atbalsta departamenta direktoru Oļegu Fiļipoviču un Administratīvā departamenta direktoru Arvi Širaku.