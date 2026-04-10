Foto: LETA/ LA.LV kolāža

Noplūdusi neizpaužama informācija? Čudars uzdod veikt dienesta pārbaudi pret valsts sekretāru Balševicu

Pievieno LA.LV
LETA
16:31, 10. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) uzdevis veikt dienesta pārbaudi saistībā ar valsts sekretāra Edvīna Balševica, iespējams, veiktu neizpaužamu ziņu izpaušanu, aģentūru LETA informēja ministra padomniece komunikācijas jautājumos Sabīne Spurķe.

Kokteilis
Sievietēm, kurām piemīt kāda no šīm 10 īpašībām, bieži ir lemts palikt vienām
“Krievi, ejiet mājās!” Tūkstošiem ungāru iziet ielās, atbalstot Orbāna galveno konkurentu Magāru 109
Kokteilis
Bagātība viņiem nav nejaušība! 4 zodiaka zīmes, kuru pārstāvji dzimuši greznai dzīvei
Lasīt citas ziņas

Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju par sākto kriminālprocesu, Čudars uzdevis izveidot dienesta pārbaudes komisiju, lai izvērtētu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) amatpersonas rīcība un atbildība par iespējamu nelikumīgu informācijas izpaušanu.

Dienesta pārbaudes komisijai ir jāveic situācijas izvērtējums un jāsagatavo ziņojums līdz 2026. gada 1. jūnijam.

CITI ŠOBRĪD LASA
“1400 eiro uz rokas ir nabagiem…” Latvieši atklāti apspriež savas algas
“Ar to vēl nepietiek…” Braže brīdina NATO par nepieciešamību strauji palielināt aizsardzības izdevumus
Kremlis atkal pārsteidz: Lavrovs pieprasa “drošības garantijas” Krievijai kara izbeigšanai

Vienlaikus izdots rīkojums par Edvīna Balševica atstādināšanu līdz turpmākajam rīkojumam.

LETA jau ziņoja, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts VARAM valsts sekretārs Balševics, VDAA amatpersona un uzņēmējs.

Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktors Valdis Pusvācietis saistībā ar informācijas tehnoloģiju iepirkumu informācijas izpaušanas lietu no amata atstādinājis VDAA Informācijas tehnoloģiju atbalsta departamenta direktoru Oļegu Fiļipoviču un Administratīvā departamenta direktoru Arvi Širaku.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Progresīvie” no Čudara sagaida rīcības plānu
TV24
Tas tik vēl trūka! Čudars neslēpj, ka Saeimas vēlēšanās pastāv riski
Ministrs Čudars no amata atstādina Rēzeknes domes priekšsēdētāju Bartaševiču
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.