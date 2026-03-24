"Normalizācija" ar Krieviju? Igors Rajevs atklāj Eiropas neērto dilemmu attiecībās ar agresorvalsti
Eiropā arvien biežāk parādās diskusijas par iespējamu attiecību “normalizāciju” ar Krieviju, taču šis jēdziens ir sarežģīts un neviennozīmīgs, uzskata Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.
TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” eksperts atsaucās uz Beļģijas premjera izteikumiem, ka Eiropai trūkst gan militāru, gan ekonomisku instrumentu, kas būtiski spētu ietekmēt Krieviju bez ASV atbalsta, kas liek domāt par nākotnes attiecību modeli. Rajevs uzsvēra, ka šādi izteikumi izraisījuši plašu kritiku, un pats “normalizācijas” jēdziens būtu jāuztver piesardzīgi.
Viņš arī norādīja uz Somijas prezidenta Aleksandra Stuba pausto nepieciešamību pēc vienotas Eiropas pieejas attiecībās ar Krieviju, uzsverot, ka tikai kopīga stratēģija var nodrošināt efektīvu rīcību.
Vienlaikus Rajevs uzsvēra pieaugošos enerģētikas izaicinājumus, norādot, ka Eiropai nāksies risināt dilemmu par alternatīviem energoresursu avotiem, vienlaikus saglabājot vienotu politisko nostāju pret Krieviju.
