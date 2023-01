Privātmāja Ķekavā. Foto: LETA

Noskaidrotas trīs vietas Latvijā, kur pērn uzbūvēts visvairāk jaunu mājokļu







Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pērn visbiežāk iedzīvotāji mājokļus vēlējušies būvēt Mārupē, Ķekavā, kā arī Ādažos, liecina bankas “Citadele” dati par hipotekāro kredītu pieteikumiem.

Dati liecina arī to, ka būvniecības materiālu cenu un pakalpojumu sadārdzinājums aizvadītajā gadā bijis par pamatu privātmāju būvniecības kredīta pieteikuma summas pieaugumam. Sadārdzinājuma rezultātā vidējā kredīta pieteikuma summa palielinājusies līdz 150 000 eiro, turklāt teju 40% pieteikumu norādītā nepieciešamā summa bijusi pat lielāka. 2021. gadā hipotekāro kredītu pieteikumu skaits, kuru vērtība pārsniegusi 150 tūkstošus, bijis tikai aptuveni 30%, liecina bankas dati. Kopējais hipotekāro kredītu pieteikumu skaits privātmāju būvniecībai saglabājies tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā.

Iedzīvotāji visbiežāk savas mājas plānojuši būvēt Pierīgā – iecienītākā vieta bijusi Mārupes novadā, seko Ķekavas un Ādažu novads. Reģionos ārpus Pierīgas visbiežāk māju būvniecības finansētas Bauskā, Liepājā un Valmierā. “Lielākā daļa klientu joprojām izvēlas individuāli izstrādātus projektus un dažādus materiālu piegādātājus, taču vienlaikus ir augusi interese arī par rūpnieciski ražotām, tipveida koka karkasa mājām. Šie projekti nodrošina iespēju samazināt vai pat izslēgt risku, kas saistīts ar materiālu sadārdzinājumu būvniecības laikā, turklāt arī piedāvājums šajā segmentā Latvijā ir audzis, tirgū ienākot būvniekiem, kas līdz šim savu produkciju galvenokārt piedāvājuši Skandināvijas tirgum,” teic Jānis Mūrnieks, bankas “Citadele” Privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs.

Mājokļa būvniecības kredītu visbiežāk izvēlas iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 45 gadiem – šī sabiedrības grupa veido aptuveni 40% no visiem hipotekārajiem kredītiem mājas celtniecībai. Iedzīvotāji vecumā no 23 līdz 28 gadiem par savas privātmājas būvniecību domā nedaudz retāk (10% pieteikumu) nekā tie, kam jau pāri 45 gadiem (14% pieteikumu). Visbiežāk savu māju būvēt grasās ģimenes, kurām ir viens vai divi bērni – šādas ģimenes veido aptuveni 62% būvniecības kredīta pieteikumu. Trīs un vairāk bērnu ģimenes finansējumam pieteikušās tikai 13% gadījumu.

Vienlaikus AS “Kredīt­informācijas birojs” dati liecina, ka pērn hipotekāro kredītu pieteikumu skaits valstī tomēr samazinājies un 2022. gadā izsniegts par 7% mazāk šādu kredītu. Vienlaikus tiek apstiprināta otra bankas “Citadele” minētā tendence – aug vidējā izsniegtā kredīta summa. “Strauji augošā inflācija un mājokļu cenu pieaugums ir atstājis iespaidu uz kreditēšanas tirgu. Dati liecina, ka izsniegto hipotekāro kredītu skaits 2022. gadā ir mazāks nekā gadu iepriekš. Tomēr pastāvīgs vidējās izsniegtās summas pieaugums vismaz pēdējo septiņu gadu laikā liecina, ka mājokļu cenas turpina augt un pamazām tuvojas ES vidējam līmenim. 2016. gadā vidējā izsniegtā summa bija aptuveni 48 tūkstoši eiro, 2021. gadā – 76 tūkstoši eiro, bet pērn jau 80 tūkstoši eiro. Tas ir pieaugums par aptuveni 67% septiņu gadu laikā,” secina uzņēmuma valdes loceklis Intars Miķelsons.

Pieaugot izsniegtā kredīta summai, palielinās arī līgumu atmaksas termiņi. Aizņēmumi līdz 10 gadiem kļūst arvien nepopulārāki, taču līgumi ar termiņu 25 gadi jau sasniedz gandrīz pusi no visiem darījumiem. 2016. gadā uz termiņu virs 25 gadiem tika izsniegti 25% aizdevumu, bet 2022. gadā tie sasniedza jau aptuveni 48%. Vienlaikus “Kredītinformācijas biroja” apkopotie dati liecina, ka kredītņēmēji pret savām saistībām izturas arvien atbildīgāk. Šobrīd līgumu skaits ar maksājumu kavējumiem virs 60 dienām, kuri pārsniedz 150 eiro, ir aptuveni 0,5%, bet 2016. un 2017. gadā tie bija no 1–2%.