Kādā vecumā alus ir viskaitīgākais? Neirologs atklāj precīzu gadu slieksni
Neskatoties uz to, ka alus ir viens no populārākajiem un iemīļotākajiem dzērieniem pasaulē, pat mērena un atbildīga tā lietošana var izraisīt veselības problēmas un attīstīties atkarībā.
Amerikāņu neirologs Ričards Restaks apgalvo, ka pat neliels alus daudzums var izraisīt atmiņas zudumu, garīgās veselības traucējumus vai smagu demenci.
Viņaprāt, lai izvairītos no šīm veselības problēmām, vajadzētu pilnībā atteikties no alkohola.
Saskaņā ar pētījumiem, alkohols ietekmē absolūti visas smadzeņu funkcijas. Pat mērenas un nelielas alkohola devas būtiski ietekmē neironu darbību, kas rada daudzas problēmas ikdienas dzīvē.
Šajā dzīves periodā neironu reģenerācijas ātrums pakāpeniski samazinās, un papildu etanola uzņemšana negatīvi ietekmē veselību.
“Tāpēc šajā vecumā, kad neironu atjaunošanās ir kritiski svarīga, ir svarīgi atturēties no alkohola,” paudis R. Restaks, piebilstot, ka alus dzeršana var būt bīstama tieši vecākiem cilvēkiem.
Anglijas Nacionālais veselības dienests (NHS) apstiprina neirologa Restaka apgalvojumus.
Dienesta pārstāvji uzsver: “Alkohols ir toksiska ķīmiska viela, kas var negatīvi ietekmēt gandrīz visas ķermeņa funkcijas. Alkohola ietekme var būt dažāda. Dažreiz to jūt gandrīz uzreiz.”
Visjutīgākie pret alkoholu ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, cilvēki ar hroniskām slimībām, vecāka gadagājuma cilvēki un mātes, kas baro bērnu ar krūti.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!