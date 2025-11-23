Foto. pexels.com/Rachel Claire

Kādā vecumā alus ir viskaitīgākais? Neirologs atklāj precīzu gadu slieksni 0

LA.LV
16:24, 23. novembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Neskatoties uz to, ka alus ir viens no populārākajiem un iemīļotākajiem dzērieniem pasaulē, pat mērena un atbildīga tā lietošana var izraisīt veselības problēmas un attīstīties atkarībā.

Reklāma
Reklāma
“Šoreiz cieta mana mamma, bet rīt varbūt jau kāds cits.” Sieviete brīdina par nepatīkamu incidentu saistībā ar veikalu “Maxima”
Rosļikovs iecerējis sūdzēties par attieksmi pret krieviem Latvijā, taču krievvalodīgo reakcija uz šo nodomu viņam liek pamatīgi vilties
Kokteilis
Krievija un “Sņeguračka” – Latvijas pārstāves nacionālais tērps “Miss Universe” skaistumkonkursā izsauc sabiedrības sašutumu
Lasīt citas ziņas

Amerikāņu neirologs Ričards Restaks apgalvo, ka pat neliels alus daudzums var izraisīt atmiņas zudumu, garīgās veselības traucējumus vai smagu demenci.

Viņaprāt, lai izvairītos no šīm veselības problēmām, vajadzētu pilnībā atteikties no alkohola.

CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijā ielidojušas meteozondes no Baltkrievijas ar nelegālajām cigaretēm
Kokteilis
VIDEO. “Reizēm gaidīt ir sāpīgi…” Gada labākā aktrise Maija Doveika uz skatuves izplūst asarās, liekot raudāt arī savam dēlam Pāvilam
Ukraina panāk kompromisu miera plāna jautājumā – vai Putins tam piekritīs?

Saskaņā ar pētījumiem, alkohols ietekmē absolūti visas smadzeņu funkcijas. Pat mērenas un nelielas alkohola devas būtiski ietekmē neironu darbību, kas rada daudzas problēmas ikdienas dzīvē.

Vislielākais risks ir gados vecākiem cilvēkiem vecumā no 65 gadiem.

Šajā dzīves periodā neironu reģenerācijas ātrums pakāpeniski samazinās, un papildu etanola uzņemšana negatīvi ietekmē veselību.

“Tāpēc šajā vecumā, kad neironu atjaunošanās ir kritiski svarīga, ir svarīgi atturēties no alkohola,” paudis R. Restaks, piebilstot, ka alus dzeršana var būt bīstama tieši vecākiem cilvēkiem.

Anglijas Nacionālais veselības dienests (NHS) apstiprina neirologa Restaka apgalvojumus.

Dienesta pārstāvji uzsver: “Alkohols ir toksiska ķīmiska viela, kas var negatīvi ietekmēt gandrīz visas ķermeņa funkcijas. Alkohola ietekme var būt dažāda. Dažreiz to jūt gandrīz uzreiz.”

Visjutīgākie pret alkoholu ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, cilvēki ar hroniskām slimībām, vecāka gadagājuma cilvēki un mātes, kas baro bērnu ar krūti.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai auksts vietējais aliņš kļūs par pagātni? Latvijas alus ražotāji nobažījušies par turpmāko darbību
Veselam
Kas notiek ar jūsu organismu, ja katru dienu dzerat alu: izmaiņas, kuras uzreiz nepamanīsiet
Velk kā magnēts: kaķis ar kājām mēro 50 km, lai atkal apmeklētu alus darītavu un pasēdētu krogā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.