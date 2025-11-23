Tas ietekmē arī seksualitāti! Kā alkohols iespaido mūsu organismu pat tad, ja lietots mazās devās? 0
Alkohols ietekmē mūsu ķermeni daudzos veidos. Dažreiz kaitējums ir neatgriezenisks, un smagos gadījumos tas var pat izraisīt nāvi. Iedziļināsimies alkohola ietekmē uz mūsu ķermeni un uzzināsim, kādēļ pat mazās devās alkohols var būt bīstamas.
Smadzeņu darbība un neirotransmiteri
Alkohols satur etanolu, kas tiek uzskatīts par nomācošu psihoaktīvu vielu. Tas nopietni ietekmē smadzeņu darbību, izraisot garastāvokļa svārstības, motorikas un runas traucējumus, palēninot reakcijas laiku, un samazinot ķermeņa līdzsvaru. Alkohols maina neirotransmiteru darbību, padarot reakcijas lēnākas un mazāk precīzas, un dažkārt tas var izraisīt trīci vai pat halucinācijas.
Alkohola lietošana arī var radīt nopietnus smadzeņu šūnu bojājumus un neatgriezeniski sabojāt perifēros nervus. Tas samazina B1 vitamīna līmeni, kas var izraisīt Vernickes-Korsakova sindromu – stāvokli, kas noved pie apjukuma un garīgās aktivitātes zuduma.
Atmiņa, koncentrēšanās un miegs
Alkohola lietošana var izraisīt atmiņas zudumus, koncentrēšanās grūtības un paškontroles samazināšanos. Tas būtiski ietekmē vairākas ķermeņa funkcijas un dažkārt var novest pie nopietniem negadījumiem.
Alkohols arī negatīvi ietekmē jūsu miegu – pat, ja sākotnēji šķiet, ka tas palīdz aizmigt, patiesībā tas pasliktina miega kvalitāti, samazinot dziļo miega fāzi un padarot jūs vairāk nogurušu nākamajā dienā. Lielās devās alkohols var izraisīt komu, bet ļoti progresējošos gadījumos – neatgriezeniskus smadzeņu bojājumus.