FOTO: Kolāža – alkohols/ “Prozit” konfektes

Tas ietekmē arī seksualitāti! Kā alkohols iespaido mūsu organismu pat tad, ja lietots mazās devās? 0

LA.LV
21:23, 23. novembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Alkohols ietekmē mūsu ķermeni daudzos veidos. Dažreiz kaitējums ir neatgriezenisks, un smagos gadījumos tas var pat izraisīt nāvi. Iedziļināsimies alkohola ietekmē uz mūsu ķermeni un uzzināsim, kādēļ pat mazās devās alkohols var būt bīstamas.

Reklāma
Reklāma

Smadzeņu darbība un neirotransmiteri

Atkal kādam kas nepatīk? Mūsu pludmales volejbolistes tikušas pie zelta, bet kādam ir iebildumi pret viņu apģērbu…
Pēc sadursmes bērns vēl bija dzīvs, taču garām braucoša automašīna viņu nāvējoši notrieca – Latgalē notikusi smaga avārija
20 eiro starpība par tiem pašiem produktiem… Kurš pārtikas veikals Latvijā ir visdārgākais? 2
Lasīt citas ziņas

Alkohols satur etanolu, kas tiek uzskatīts par nomācošu psihoaktīvu vielu. Tas nopietni ietekmē smadzeņu darbību, izraisot garastāvokļa svārstības, motorikas un runas traucējumus, palēninot reakcijas laiku, un samazinot ķermeņa līdzsvaru. Alkohols maina neirotransmiteru darbību, padarot reakcijas lēnākas un mazāk precīzas, un dažkārt tas var izraisīt trīci vai pat halucinācijas.

Alkohola lietošana arī var radīt nopietnus smadzeņu šūnu bojājumus un neatgriezeniski sabojāt perifēros nervus. Tas samazina B1 vitamīna līmeni, kas var izraisīt Vernickes-Korsakova sindromu – stāvokli, kas noved pie apjukuma un garīgās aktivitātes zuduma.

Atmiņa, koncentrēšanās un miegs

CITI ŠOBRĪD LASA
Receptes
Šīrudens veselības dzēriena recepte! Ābolu–ingvera siltais dzēriens
Finanšu eksperts: “zaļā koridora” uzņēmumu samazināšana nozīmē samazināt konkurētspēju ar Lietuvu un Igauniju
“Jāturpina dzīvot…” Modra Konovalova suņi rīt atgriežas mājās, un viņš atklāj, kad būs zināmi ekspertīzes rezultāti

Alkohola lietošana var izraisīt atmiņas zudumus, koncentrēšanās grūtības un paškontroles samazināšanos. Tas būtiski ietekmē vairākas ķermeņa funkcijas un dažkārt var novest pie nopietniem negadījumiem.

Alkohols arī negatīvi ietekmē jūsu miegu – pat, ja sākotnēji šķiet, ka tas palīdz aizmigt, patiesībā tas pasliktina miega kvalitāti, samazinot dziļo miega fāzi un padarot jūs vairāk nogurušu nākamajā dienā. Lielās devās alkohols var izraisīt komu, bet ļoti progresējošos gadījumos – neatgriezeniskus smadzeņu bojājumus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Kas notiek ar jūsu organismu, ja katru dienu dzerat alu: izmaiņas, kuras uzreiz nepamanīsiet
RAKSTA REDAKTORS
“Astoņgadniekam pasniedz desertu ar brendiju!” Mamma neapmierināta ar apkalpošanu “Kūkotavā”
Veselam
Kas notiek ar ķermeni, uz 30 dienām pilnībā atsakoties no alkohola?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.