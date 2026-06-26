Noskaidroti Eiropas nabadzīgākie pensionāri: Latvijas dati dramatiski 0
Latvijas pensionāru uzkrātā turība ir viena no zemākajām Eiropā, liecina Eiropas Centrālās bankas Mājsaimniecību finanšu un patēriņa dati, kurus analizējis “Euronews”.
Saskaņā ar pētījumu 65–74 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju mājsaimniecību mediānais neto turīgums ir tikai 36,3 tūkstoši eiro. Tas ir zemākais rādītājs starp analizētajām Eiropas valstīm. Salīdzinājumam – eirozonas vidējais rādītājs šajā vecuma grupā ir 185,3 tūkstoši eiro, bet Luksemburgā tas sasniedz pat 1,22 miljonus eiro.
Arī pārējās Baltijas valstīs senioru uzkrātā turība ir salīdzinoši zema, tomēr Latvija šajā ziņā atrodas viszemāk. Lietuvā 65–74 gadus vecu mājsaimniecību mediānais neto turīgums ir 51,4 tūkstoši eiro, bet Igaunijā – 73,5 tūkstoši eiro.
Eksperti skaidro, ka šādas atšķirības starp valstīm neveido tikai pensiju apmērs vai cilvēku taupīšanas paradumi. Liela nozīme ir mājokļu īpašumtiesībām, nekustamā īpašuma vērtībai, pensiju sistēmai, iespējām dzīves laikā uzkrāt īpašumu, kā arī tam, vai ģimenēs tiek mantota turība.
Pētījums rāda, ka daudzviet Eiropā vecāka gadagājuma cilvēku turība samazinās līdz ar vecumu. Eirozonā 75 gadus vecu un vecāku mājsaimniecību mediānais neto turīgums ir 144,4 tūkstoši eiro – par 22% mazāk nekā 65–74 gadu vecuma grupā.
Šie dati spilgti parāda, cik liela plaisa pastāv starp Eiropas senioriem. Kamēr atsevišķās valstīs pensionāru mājsaimniecības uzkrājušas simtiem tūkstošu vai pat vairāk nekā miljonu eiro vērtu turību, Latvijā senioru finansiālā drošība, vismaz pēc uzkrātās privātās turības rādītājiem, ir viena no vājākajām Eiropā.