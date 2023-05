Ilustratīvs attēls Foto: Fotoduets/SHUTTERSTOCK

Par pārdevēju uzdevusies sieviete Jaunolainē apzog dzīvokli. Policija aicina būt piesardzīgiem Ieteikt







Vakar, 9. maijā, Valsts policijā saņemta informācija par gadījumu Jaunolainē, kad pie kādas kundzes, uzdodoties par pārdevēju, ieradās mājās tumsnēja sieviete un nozaga naudu – 560 eiro. Par minēto gadījumu likumsargi uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas, proti, par zādzību nelielā apmērā. Šobrīd tiek skaidroti notikušā apstākļi un meklēta iespējamā vainīgā persona. Valsts policija aicina uzmanīties un neielaist savā īpašumā nepazīstamas personas!

9. maija pēcpudienā, ap pulksten 16.00, pie kādas pavecāka gadagājuma kundzes dzīvokļa durvīm pieklauvēja kāda sieviete, kura piedāvāja iegādāties dažādas preces, tostarp apavus. Dzīvokļa saimniece ielaida sievieti dzīvoklī. Abas sākušas runāt līdz saimniece esot it kā iemigusi. Pa to laiku sieviete – pārdevēja iegāja istabā, apskatīja to un no bufetes nozaga 560 eiro, pēc kā devās prom. Kundze vakarpusē par notikušo izstāstīja savam dēlam, kurš tad arī konstatēja naudas iztrūkumu.

Par šo gadījumu tika informētas Valsts policijas Pierīgas Dienvidu iecirkņa amatpersonas, kuras uzsāka kriminālprocesu par zādzību nelielā apmērā. Šobrīd notiek izmeklēšana un meklēta iespējamā vainīgā persona.

Tāpat likumsargi noskaidroja, ka todien tas nebija vienīgais gadījums, kad minētā sieviete mēģināja līdzīgā veidā kādu apzagt. Taču tas viņai neizdevās, jo otra mājokļa saimniece neatvēra durvis.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka sieviete ir tumsnēja, aptuveni 30 – 40 gadus veca, apmēram 160 cm gara. Runā skaidrā latviešu un krievu valodā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un brīdināt savus tuviniekus, kaimiņus un vientuļus vecāka gadagājuma cilvēkus, lai viņi nevērtu vaļā durvis un savās dzīvesvietās neielaistu nepazīstamus cilvēkus. Tāpat likumsargi aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties ziņot par sava mājokļa apkaimē pamanītām aizdomīgām personām vai automašīnām, zvanot pa tālruņa numuru 110.