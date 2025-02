“Par trešo valstu pilsoņiem Latvijā neviens nerūpējas!” Sanita stāsta, cik grūti draugus iekārtot labā darbā Krista Draveniece

Foto: pexels.com

Darba attiecības, iespējams, ir pašas sarežģītākās mūsu dzīvē – konkurence, bet pieņemšana, cīņa, bet iespējas došana, ambīcijas, bet piezemēts un vēss prāts stresa situācijās. Viegli nav nevienam un par dažādām cilvēku grupām, kas jūtas diskriminētas, piemēram, pirmspensijas vecuma ļaudis, studenti, jaunās māmiņas, esmu rakstījusi daudz. Šoreiz saņēmu Sanitas vēstuli, kurā viņa izgaismo vēl vienu problēmu – trešo valstu pilsoņu darba tiesības un reālā situācija Latvijā.

Sanita stāsta, ka viņai ir labs draugs, kurš Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju, kas ļauj viņam gan ceļot, gan strādāt te un visā Eiropā. Cilvēkam ir bakalaura grāds datorzinātnēs, tas gan iegūts trešajā valstī, bet 2024. gada novembrī vīrietis palika bez darba. Strādāja celtniecībā Salaspils novadā. “Cilvēks ir ar labu sirdi, atvērts, pozitīvs, jauks. Tā kā Latvijā darbu atrast nevarēja, tad aizbrauca uz Skandināviju, kur atrada nakts darbus. Paralēli gan centos viņam atrast darbu šeit, lai var braukt atpakaļ. Nosūtīju neskaitāmus CV, bet atbildes nevienas!

Latvijā īsti nedarbojas imigrantu, bēgļu integrācijas programmas, jo es kopš pagājušā gada rudens palīdzēju viņam un viņa draugam vairāk nekā palīdz mentori,

kuru darbs būtu to patiesībā darīt. Man nopietni radās jautājums, ko dara mentori un par ko viņi saņem algas?” Sanita stāsta.

Sieviete nav imigrantu, bēgļu mentore, bet labā sirds nespēj nepalīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Viņa saprot, cik grūti šiem cilvēkiem.

“Novembrī es biju tā, kura zvanījās uz dažādām organizācijām, pusi dienas pavadīju pie telefona un interneta, lai varētu cilvēkam palīdzēt. Viņam bija veselības problēmas, nepieciešama medicīniskā palīdzība, bet nav nekādas informācijas, kā bēgļiem jārīkojas šādos brīžos.

Mums ir dažādas organizācijas, piemēram, “Drošā māja”, “Sarkanais Krusts”, organizācija “Palīdzēsim bēgļiem”, kuras darbojas no ES fondu naudām, vai no kādām naudām? Kur tad ir šīs organizācijas, kad reāli jāpalīdz?

Es neredzu no tām organizācijām nekādu jēgu, ja man (trešajai personai), vēloties palīdzēt, ir jārisina jautājumi, kurus būtu jārisina kādai no minētajām organizācijām. Tāpat, būtu jāpalīdz atrast cilvēkam darbu! Realitātē ne palīdz ar dzīvesvietas jautājumos, ne ar darba vietas meklēšanā un tas ir skumji, jo tas parāda to, ka tam atvēlētā naudas nenonāk ne tur, kur tai būtu jānonāk! Bet šīs jau nebūs Latvijas pirmās liekās institūcijas, kas patiesībā cilvēkiem vispār nepalīdz un darbojas tikai, lai naudiņas “ieripotu” kādu personu kabatās, ķeksīša pēc!” Sanita novērojusi.

Viņa jautā, kāpēc Ukrainas iedzīvotājiem tiek sniegta visa nepieciešamā palīdzība, tāpat viņus mierīgi pieņem jebkādos amatos gan bez izglītības dokumentiem, gan bez valsts valodas zināšanām, taču citu valstu bēgļiem nekā?

“Galu galā, ja bēglis, tad bēglis…kāda nozīme, no kuras valsts? Kāpēc tiek runāts tikai un vienīgi par Krievijas – Ukrainas karu,

kas diemžēl, protams, sākās salīdzinoši nesen, bet netiek runāts par to pašu Armēnijas – Azerbaidžānas karu, kurš jau trīsdesmit gadus rit, par politisko karu Senegālā, par politisko karu Jemenā, par Pakistānas – Indijas karu?

Cilvēki tieši tāpat kā no Ukrainas, tā no tām valstīm bēg, jo viņu valstī ir karš, viņi bēg no kara! Tāpēc tikai loģiski būtu, ka arī viņi saņemtu tieši to pašu, ko saņem Ukrainas iedzīvotāji! Tikai viņi nesaņem ne tuvu to pašu, ko mūsu valstī saņem ukraiņi!” viņa nesaprot.

Nemaz nerunājot par bēgļiem, pašiem latviešiem jau nereti šodien ir grūti savilkt galus kopā.

“Latvijā cilvēkam jāstrādā divos, trijos un vēl nezinu cik darbos, lai vispār varētu iztikt.

Zinu 20 gadus vecu jaunieti, kurš Skandināvijā autoservisā nedēļā saņēma 600 eiro. Atbrauca atpakaļ, bet te piedāvā 800 eiro mēnesī. Vai tie darba devēji ir normāli? Prasības ir nereālas, algas mazas un pēc tam uzņēmēji paši raud, ka nav, kas strādā. Bardaks valstī!”

Ja kāds vēlas dot iespēju trešās valsts pilsonim, kā Sanita raksturo draugu, ļoti jaukam, jaunam, labestīgam, atvērtam vīrietim uz visu jauno orientētam, ar arābu, angļu, ļoti minimāli latviešu un krievu valodas zināšanām, rakstiet uz [email protected] un es palīdzēšu tālāk sazināties ar Sanitu. Un, ja kādam auto servisā nepieciešams labs darbinieks, pavisam jauns, spējīgs puisis, arī droši sazinieties ar mani.

