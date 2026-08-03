FOTO: LETA

“Dzīvību glābt neizdevās…” Ogres Kalna pamatskolā mīklainos apstākļos miris iestādes darbinieks 0

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LA.LV
15:25, 3. augusts 2026
Ziņas Krimināls

Ogres Kalna pamatskolā pirmdienas rītā noticis traģisks negadījums – skolas teritorijā bez dzīvības pazīmēm atrasts tehniskais darbinieks. Neskatoties uz nekavējoties uzsāktajiem atdzīvināšanas pasākumiem un mediķu centieniem, vīrieša dzīvību glābt neizdevās, savā “Facebook” paziņojusi Ogres novada pašvaldība.

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Publikācijā teikts: “Šorīt Ogres Kalna pamatskolā noticis traģisks notikums gadījums – bez dzīvības pazīmēm tika atrasts skolas tehniskais darbinieks, kurš bija pieņemts darbā skolā tikai pirms piecām dienām, aizvietojot citu darbinieku viņa darbnespējas laikā un veicot dārznieka / sētnieka pienākumus.

Darbinieks no rīta ieradās darbā, uzsākot veikt dārznieka / sētnieka pienākumus un pēc atpūtas brīža tika atrasts bez dzīvības pazīmēm.

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Pēc tam, kad darbinieks tika atrasts bez dzīvības pazīmēm, nekavējoties tika uzsākti atdzīvināšanas pasākumi un izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Diemžēl, neskatoties uz mediķu un klātesošo centieniem, darbinieka dzīvību glābt neizdevās.

Saskaņā ar pašlaik pieejamo informāciju, darbinieks zaudēja dzīvību atpūtas brīdī, un notikušais nav saistīts ar darba pienākumu veikšanu vai darba drošības prasību pārkāpumiem. Vienlaikus, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, Ogres novada pašvaldība par notikušo ir informējusi Valsts darba inspekciju.

Ogres novada pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību darbinieka tuviniekiem, kolēģiem un visiem, kurus skāris šis traģiskais notikums.”

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