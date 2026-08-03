Foto: sociālā tīkla “Instagram” ekrānuzņēmums

Modris Konovalovs pārtrauc klusēšanu nošauto suņu lietā: “Es zinu, kas ir rakstīts lietas materiālos” 0

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LA.LV
20:41, 3. augusts 2026
Viedokļi

Pērn oktobrī influenceris Modris Konovalovs piedzīvoja ko prātam neaptveramu – tika nošauti trīs viņa suņi. Šī notikuma attīstībai joprojām aktīvi seko līdzi daļa sabiedrības un nu Modris ir padalījies ar jaunāko informāciju.

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“Esmu atgriezies no Rīgas, no tikšanās un vēlos ar jums padalīties par savu suņu lietu, jo kādu laiku neko par to nerunāju. Šo ceturtdien ir pirmā tiesa. Par tiesu es uzzināju pirms vairākiem mēnešiem – es visu šo laiku studēju lietas materiālus. Es zinu, kas tur ir rakstīts,” vietnē “Instagram” saviem sekotājiem paziņoja Modris.

Viņš piebilst, ka vairāk varēs pastāstīt pēc visām tiesas sēdēm. Šobrīd viņš vēlējās informēt par to, ka pirmā tiesas sēde notiks ceturtdien.

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“Savus suņus diemžēl es nevaru atgriezt. Bet es vēlos, lai taisnība un patiesība uzvar! Tāpēc padalos ar jums, lai jūs esat lietas kursā,” teic influenceris.

Krimināllietā apsūdzētas četras personas. Informācija tiesu kalendārā liecina, ka apsūdzētie ir mednieks Gatis Minkevičs, Bauskas pašvaldības policijas vecākā inspektore Kristīne Leitere-Ozoliņa, Bauskas pašvaldības policijas inspektors Andris Millers un bijušais Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis.

Jau ziņots, ka bijušajam Bauskas novada pašvaldības policijas priekšniekam apsūdzība celta par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedza valsts amatpersonai ar likumu un uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas un kas radīja būtisku kaitējumu.

Pašvaldības policijas darbinieki apsūdzēti par to, ka nepildīja valsts amatpersonas pienākumus, tas ir, aiz nolaidības neizdarīja darbības, kuras valsts amatpersonai pēc likuma un uzlikta uzdevuma jāizdara, ar to radot būtisku kaitējumu, savukārt mednieks apsūdzēts par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kā rezultātā tie gāja bojā.

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