Banānus mēs neēdīsim… Šmits atklāti pasaka, kā mainīsies latviešu ēdienkarte X stundā 3

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:48, 3. augusts 2026
Viedokļi

Krīzes jeb tā dēvētās X stundas gadījumā Latvijas iedzīvotājiem nāksies samierināties ar būtiski atšķirīgu ēdienkarti nekā ikdienā. TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” par valsts pārtikas rezervēm un to saturu stāstīja Normunds Šmits, uzsverot, ka cerēt, ka ārkārtas situācijā uzturs nemainīsies, būtu maldīgi.

Kokteilis
Vai tavās dzīslās rit dižciltīgo asinis? 10 uzvārdi, kas par to var liecināt
Kokteilis
Tuvākajās nedēļās sāksies ļoti sarežģīts periods: astrologi brīdina 4 zodiaka zīmes
Šodien Zemi pārņem magnētiskā vētra: uzzini, kā sevi pasargāt
Lasīt citas ziņas

Šmits skaidroja, ka pārtikas rezerves tiek veidotas no produktiem ar ilgu uzglabāšanas termiņu, tāpēc tajās nav svaigas pārtikas.

“Pie šī stāsta mēs neēdīsim to, ko mēs ēdam šobrīd ikdienā. Kaut kādā mērā ēdienkarte sašaurināsies – banānus mēs neēdīsim. Ļoti radikāli sašaurināsies, jo pārtikas rezervju krājumā ietilpst produkti ar ilgu realizācijas termiņu. Tur svaigas produkcijas praktiski nav,” sacīja Šmits.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tā nav visur…” Sievieti patīkami pārsteidz Ventspils Pašvaldības policijas rīcība
Krimināls
Traģēdija Usmas ezerā – ūdensmotocikla avārijā gājis bojā cilvēks; policija meklē aculieciniekus
Viņi neesot radīti parastam darbam: numerologi nosauc datumus, kuros dzimušajiem ir lemts būt bagātiem
Viņš norādīja, ka valsts rezervēs galvenokārt tiek uzglabāti konservēti un ilgstoši uzglabājami produkti – gaļas un zivju konservi, milti, dažādi miltu izstrādājumi un citi produkti, kas piemēroti ilgstošai glabāšanai.

Pēc Šmita teiktā, sākotnēji notikušas plašas diskusijas ar uzņēmumiem, kuri varētu nodrošināt šādu rezervju veidošanu, lai vienotos par to, kādiem produktiem jāiekļūst pārtikas rezervju grozā.

Viņš uzsvēra, ka ārkārtas situācijā problēma nav tikai produktu pieejamība. Tikpat svarīgi ir tas, vai uzņēmumi spēs turpināt pārtikas ražošanu un uzglabāšanu.

“Mainās jau ne tikai tas, vai produkts ir pieejams. Jautājums ir arī par to, vai iespējams nodrošināt tā glabāšanu. Vajadzīga elektrība, vajadzīga gāze,” skaidroja Šmits.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Francijā radītas kapsulas, kas pasargās no lodēm, cunami un zemestrīcēm: cena, protams, ir kosmiska
“Turpinām dzīvot neziņā. Mums tiešām kļūst bail…” Rēvalds atklāj, ka gatavība X stundai ir muļķības
Sensacionāla ideja: programmētājs izstrādājis sistēmu, kas ļaus “parastajiem” cilvēkiem nojaust par “X” stundas tuvošanos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.