Banānus mēs neēdīsim… Šmits atklāti pasaka, kā mainīsies latviešu ēdienkarte X stundā 3
Krīzes jeb tā dēvētās X stundas gadījumā Latvijas iedzīvotājiem nāksies samierināties ar būtiski atšķirīgu ēdienkarti nekā ikdienā. TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” par valsts pārtikas rezervēm un to saturu stāstīja Normunds Šmits, uzsverot, ka cerēt, ka ārkārtas situācijā uzturs nemainīsies, būtu maldīgi.
Šmits skaidroja, ka pārtikas rezerves tiek veidotas no produktiem ar ilgu uzglabāšanas termiņu, tāpēc tajās nav svaigas pārtikas.
“Pie šī stāsta mēs neēdīsim to, ko mēs ēdam šobrīd ikdienā. Kaut kādā mērā ēdienkarte sašaurināsies – banānus mēs neēdīsim. Ļoti radikāli sašaurināsies, jo pārtikas rezervju krājumā ietilpst produkti ar ilgu realizācijas termiņu. Tur svaigas produkcijas praktiski nav,” sacīja Šmits.
Pēc Šmita teiktā, sākotnēji notikušas plašas diskusijas ar uzņēmumiem, kuri varētu nodrošināt šādu rezervju veidošanu, lai vienotos par to, kādiem produktiem jāiekļūst pārtikas rezervju grozā.
Viņš uzsvēra, ka ārkārtas situācijā problēma nav tikai produktu pieejamība. Tikpat svarīgi ir tas, vai uzņēmumi spēs turpināt pārtikas ražošanu un uzglabāšanu.
“Mainās jau ne tikai tas, vai produkts ir pieejams. Jautājums ir arī par to, vai iespējams nodrošināt tā glabāšanu. Vajadzīga elektrība, vajadzīga gāze,” skaidroja Šmits.