Britu sievietes mirstīgās atliekas atrada koferī: par nežēlīgu slepkavību Grieķijā aizturēts Afganistānas pilsonis 0
Grieķijas policija aizturējusi un apsūdzējusi 26 gadus vecu Afganistānas pilsoni par 38 gadus vecas britu sievietes slepkavību, kuras ķermenis jūlijā tika atrasts ievietots koferī Atēnās, vēstī “Euronews”.
Grieķijas policija atrisinājusi lietu par 38 gadus vecas Lielbritānijas pilsones slepkavību, kuras mirstīgās atliekas jūlijā tika atrastas koferī pamestā ēkā Atēnu Kipseli rajonā.
Par slepkavību apsūdzēts 26 gadus vecs Afganistānas pilsonis. Viņam izvirzītas apsūdzības slepkavībā, laupīšanā un ieroču aprites pārkāpumos. Tiek ziņots, ka aizdomās turētais Grieķijas varasiestādēm daļēji atzinis savu vainu.
Pēc sievietes mirstīgo atlieku atrašanas lieta tika nodota Dzīvības un personas brīvības noziegumu izmeklēšanas nodaļai, kas darbojas Organizētās noziedzības apkarošanas direktorāta ietvaros.
Izmeklēšanas sākumposmā Kriminālistikas direktorāta speciālisti veica notikuma vietas apskati un bioloģiskās pārbaudes. Neraugoties uz ķermeņa sadalīšanās pakāpi un sarežģītajiem apstākļiem, izmeklētājiem izdevās iegūt izmantojamus upura pirkstu nospiedumus.
Informācija tika nosūtīta caur Starptautiskās policijas sadarbības direktorāta Interpola nodaļu Grieķijas policijas galvenajā pārvaldē.
Atbildot uz pieprasījumu, ASV varasiestādes apstiprināja, ka pirkstu nospiedumi piederējuši 38 gadus vecai Lielbritānijas pilsonei.
Izmeklētāji noskaidroja, ka upuris, kuru medijos identificējuši kā Skotijā dzimušo Elizabeti-Džeinu Rosu (Elisabeth-Jane Ross), Grieķijā ieradās 26. jūnijā. Līdz 10. jūlijam viņa uzturējās pie drauga Pirejas apkaimē, bet pēc tam devās uz nezināmu vietu plašākā Atikas reģionā.
Turpinot izmeklēšanu, analizējot iegūtos pierādījumus un videonovērošanas kameru ierakstus, Dzīvības un personas brīvības noziegumu izmeklēšanas nodaļa noskaidroja 26 gadus vecā aizdomās turētā saistību ar noziegumu.
Ceturtdien viņš tika nogādāts uz nopratināšanu Organizētās noziedzības apkarošanas direktorāta galvenajā birojā, kur, pēc policijas sniegtās informācijas, atzinis savu rīcību.
Turpmākajās dienās viņš izmantojis upures bankas kartes, lai izņemtu skaidru naudu. Veicot kratīšanu viņa dzīvesvietā, policija atradusi pneimatiskā vai imitācijas pistoli un nazi. Abi priekšmeti konfiscēti, un saistībā ar tiem izvirzīta papildu apsūdzība par ieroču aprites pārkāpumiem.
Policija norādīja, ka izmeklēšanā palīdzību sniedza arī Lielbritānijas Nacionālās noziedzības aģentūras (NCA) sakaru virsnieks, kā arī Skotijas policija.
Aizdomās turētais nogādāts pie attiecīgās prokuratūras.