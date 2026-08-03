Šodien Zemi pārņem magnētiskā vētra: uzzini, kā sevi pasargāt 0
Jaunā darba nedēļa sākas ar paaugstinātu ģeomagnētisko aktivitāti. Saskaņā ar portāla “Meteoagent” publicēto prognozi magnētiskā vētra sākās jau 2. augustā un tās ietekme turpināsies arī šodien.
Prognozes liecina, ka 3. augustā ģeomagnētiskās aktivitātes līmenis varētu sasniegt G1–G2, kas nozīmē vāju līdz mērenu magnētisko vētru. Savukārt jau otrdien, 4. augustā, situācijai vajadzētu uzlaboties un magnētiskajai vētrai norimt.
Magnētiskās vētras rodas brīžos, kad Saules aktivitātes izraisītas lādētu daļiņu plūsmas mijiedarbojas ar Zemes magnētisko lauku. G2 līmeņa vētra tiek klasificēta kā mērena, un tā var radīt nelielus traucējumus atsevišķām tehnoloģiskajām sistēmām. Šāda stipruma magnētiskās vētras laikā iespējami arī atsevišķi traucējumi satelītu sakaros, GPS un radiosignālos.
Iespējama arī ietekme uz cilvēku pašsajūtu, īpaši tiem, kuri sevi uzskata par jutīgiem pret laikapstākļu vai ģeomagnētiskajām izmaiņām. Tiek minētas galvassāpes, nogurums, miega traucējumi, vājums un asinsspiediena svārstības.