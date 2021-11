9.maijā policija liedz tiešu piekļuvi Uzvaras piemineklim. Foto: LETA

Par vīrieša nosišanu kāpņutelpā Daugavpilī aizturētas trīs personas







Aizvadītās nedēļas nogalē par kāda vīrieša nosišanu Daugavpilī aizturētas trīs personas, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte.

Piektdien, 5.novembrī, pēc plkst.7 likumsargi saņēmuši informāciju, ka daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Daugavpilī atrasts vīrieša līķis. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts 1978.gadā dzimuša vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm.

Plašu operatīvo meklēšanas pasākumu rezultātā tajā pašā dienā tika atrastas personas, kuras, iespējams, ir saistītas ar noziegumu. Kursīte uzsvēra, ka 1976., 1979. un 1990.gadā dzimuši vīrieši ne tikai mēģināja slēpties no policijas, bet arī slēpa nozieguma pēdas.

Veicot izmeklēšanas darbības, policijai izdevās noskaidrot, ka kopīgas alkohola lietošanas laikā starp cietušo un vienu no aizturētajām personām izcēlās konflikts un 1978.gadā dzimušajam vīrietim tika nodarīti tīši smagi miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājās nāve.

Vienam no aizturētajiem – iespējamajai vainīgajai personai – tiesa piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. Pārējām personām piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Saistībā ar notikušo tika ierosināts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 125.panta 3.daļu par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, vai par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Pašlaik policija turpina izmeklēšanu.