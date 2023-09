Ilustratīvs attēls

Paredzams, ka par ātruma pārsniegšanu šoferiem varēs piespriest līdz par 2000 eiro lielu sodu







Pagājušā nedēļā izskatīšanai Juridiskajā komisijā nodots likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”, kura mērķis ir palielināt sodus šoferiem par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem.

Ieskatoties plānotajos grozījumos, redzams, ka plānots noteikt sodus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 61 km/h līdz 70 km/h un par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 70 km/h.

Likumprojekta grozījumu anotācijā redzams, ka par ātruma pārsniegšanu no 61 km/h līdz 70 km/h piemēros naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 140 līdz 192 naudas soda vienībām (tie ir 700 līdz 960 eiro) un atņems transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem. Šobrīd par šādu pārkāpumu likums paredz naudas sodu no 360 līdz 480 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz sešiem mēnešiem.

Savukārt, ja ātrums tiks pārsniegts apdzīvotā vietā, tad likumprojekts paredz piemērot naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 208 līdz 280 naudas soda vienībām (1040 līdz 1400 eiro) un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 24 mēnešiem. Šobrīd par šādu pārkāpumu likums paredz naudas sodu no 540 līdz 680 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz 12 mēnešiem.

Šobrīd likumā ir noteikts sods un transportlīdzekļu vadītāja tiesību atņemšana par atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu virs 60 km/h. Likumprojekta autori rosina papildus būtiski pastiprināt soda sankcijas, ja atļautais braukšanas ātrums tiek pārsniedz vairāk par 70 km/h.

Ja atļautais braukšanas ātrums būs pārsniegts vairāk par 70 km/h, paredzēts, ka tiks piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam 400 naudas doda vienību apmērā (2000 eiro) un atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 3 gadiem.