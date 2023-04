Ilustratīvs attēls. Foto: Paula Čurkste/LETA

Neskatoties uz uzraugošo iestāžu aizrādījumiem, pārvadājumu karteļa dalībnieki turpina nodrošināt valsts pasūtījumu Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Autotransporta direkcija (ATD) šonedēļ noslēgusi atlikušos ilgtermiņa līgumus par pasažieru pārvadāšanu reģionālajos autobusu maršrutos. Tajos starp iepirkumu uzvarētājiem vairs neredzam gada sākumā Konkurences padomes atklātā pārvadātāju karteļa uzņēmumus “Liepājas autobusu parks”, “Nordeka” un “Latvijas sabiedriskais autobuss”. Tomēr, neskatoties uz politiķu un uzraugošo iestāžu paziņojumiem par nepieņemamo komercpraksi reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkuma procesa gaitā, aizliegtajās vienošanās apsūdzētie uzņēmumi turpina nodrošināt valsts pasūtījumu.

Pēdējie pieci

Apjomīgajā iepirkumā ilgtermiņa desmit gadu līgumi par pasažieru pārvadāšanu reģionālajos autobusu maršrutos konkursa dalībnieku pārsūdzību dēļ līdz šim vēl nebija noslēgti piecās maršrutu tīkla daļās jeb lotēs.

Saskaņā ar ATD sniegto informāciju tagad šo procesu ir izdevies noslēgt. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem pasažieru pārvadāšanu maršruta tīkla daļā “Jelgava, Dobele” nodrošinās AS “Talsu autotransports”, pakalpojuma sniegšanu sākot 2024. gada 1. novembrī. Arī lotē “Gulbene, Alūksne, Balvi” pasažieru pārvadāšanu nodrošinās šis pats uzņēmums no Talsiem, pakalpojuma sniegšanu sākot tajā pašā termiņā kā maršrutu tīkla daļā “Jelgava, Dobele”.

Lotē “Talsi, Tukums” pasažieru pārvadāšanu nodrošinās SIA “Tukuma auto”, pakalpojuma sniegšanu nodrošinot no 2024. gada 1. novembra. “Ventspils” maršruta tīkla daļā pasažierus pārvadās pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, pakalpojuma sniegšanu uzsākot 2024. gada 1. jūlijā. Savukārt maršruta tīkla daļā “Rēzekne, Ludza” pasažierus pārvadās personu apvienību AS “Rēzeknes autobusu parks” un SIA “RO reiss”, pakalpojuma sniegšanu nodrošinot no 2025. gada 1. janvāra.

Līdz līguma spēkā stāšanās brīdim attiecīgajiem pārvadātājiem jānodrošina nepieciešamie resursi saistību pilnvērtīgai izpildei – autobusi, kā arī transporta līdzekļu vadītāji. Stājoties spēkā jaunajiem līgumiem, pasažieri Latvijas reģionālajos sabiedriskā transporta autobusos iegūšot augstas kvalitātes pakalpojumus. To nodrošinās ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā nepārsniegs 3,7 gadus. Informāciju par gaidāmajām pieturām autobusos paziņos audio un vizuālajā formātā. Visiem transporta līdzekļiem jābūt aprīkotiem ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (“wi-fi”), kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini.

ATD atgādina, ka vismaz 33% no visiem autobusiem jābūt aprīkotiem ar velosipēdu turētājiem, 61% no visiem autobusiem – pielāgotiem personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanai un atvieglotai iekļūšanai autobusā. Vismaz 10% no visiem pakalpojumu nodrošināšanā katru gadu izmantojamajiem autobusiem jābūt bezizmešu.

Nosodījums – pagaidām bez sekām

Pēc iepazīšanās ar Konkurences padomes lēmumu attiecībā uz trīs pārvadātāju aizliegtu vienošanos reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkuma procesa gaitā ATD februāra izskaņā vairākkārt norādīja, ka nosoda jebkādas uzņēmumu darbības, kas vērstas uz normatīvo aktu pārkāpšanu. Vienlaikus pauda arī gatavību pirms termiņa izbeigt noslēgtos līgumus ar kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu reģionālo autobusu maršrutu tīklā brīdī, kad Konkurences padomes lēmums būšot kļuvis galējs, neapstrīdams un nepārsūdzams.

Vienlaikus Autotransporta direkcija bija nosūtījusi vēstules kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem ar aicinājumu vienoties par līgumu pirmstermiņa izbeigšanu ar brīdi, kad būs nodrošināta pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktība. Patlaban Konkurences padomes lēmumā minētie uzņēmumi nodrošina pasažieru pārvadājumus septiņās maršruta tīkla daļās. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem gadā tie izpilda pakalpojumus 31,75 miljonu kilometru apjomā, ko nodrošina ar vismaz 450 autobusiem, iesaistot vismaz 661 autobusu vadītāju.

Paralēli ATD jau bija aptaujājusi pārvadātājus un noskaidrojusi, ka februārī nozarē bija pieejami 176 autobusi (39,11% no nepieciešamā autobusu skaita) un 83 autobusu vadītāji (12,56% no nepieciešamā autobusu vadītāju skaita). Taču tagad vairāk nekā mēnesi ATD nekādu papildu informāciju par problēmas risinājumiem sniegusi nav.