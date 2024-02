Ātrās palīdzības darbinieki palīdz vietējiem iedzīvotājiem pamest raķetes uzbrukuma vietu blakus bojātai dzīvojamai ēkai Kijevā 2024. gada 7. februārī. Foto: AFP/SCANPIX

Uzbrukumos Ukrainā nogalināti vismaz četri cilvēki un daļa Kijivas palikusi bez elektrības Ieteikt







Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl. 13:10.

Raķešu un lidrobotu uzbrukumos Ukrainā šorīt nogalināti vismaz četri cilvēki un vairāk nekā 15 ievainoti, bet Kijivas Dņipro rajonā notriektas raķetes atlūzas sabojājušas divas augstsprieguma līnijas, atstājot daļu galvaspilsētas bez elektrības, paziņojušas amatpersonas.

Uzbrukumos Kijivā nogalināti trīs cilvēki, bet Mikolajivā – viens.

“Vēl viens masveida uzbrukums mūsu valstij. Ienaidnieka uzbrukumam tika pakļauti seši apgabali,” sociālajos medijos paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Šorīt ap plkst.6 pēc Latvijas laika Krievija atkal masveidā uzbruka Ukrainai ar raķetēm. Krievi izšāva 44 raķetes un uzbruka ar 20 lidrobotiem, paziņoja Ukrainas armijas virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs.

“Ienaidnieks veica vairākus triecienus Ukrainas teritorijā, izmantojot dažādus gaisa uzbrukuma līdzekļus – lidrobotus, spārnotās, ballistiskās un vadāmās raķetes (..). Tika iznīcināti 44 gaisa mērķi: 29 raķetes un 15 lidroboti,” vietnē “Telegram” paziņoja Zalužnijs.

Krievija apšaudīja galvaspilsētu un Kijivas apgabalu ar raķetēm “H-101”, “H-555” un “H-55”. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki virs Kijivas un Kijivas apgabala notriekuši aptuveni 20 raķetes, paziņojis Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Popko. Viņš norādīja, ka šis ir trešais raķešu trieciens Kijivai 2024.gadā.

Uguns un dūmi izceļas no daudzdzīvokļu ēkas pēc Krievijas uzbrukuma Kijevā, Ukrainā, trešdien, 2024. gada 7. februārī. Foto: AP/SCANPIX

Gaisa trauksme galvaspilsētā ilga gandrīz trīs stundas. Raķetes uz galvaspilsētu lidoja vairākos viļņos no dažādiem virzieniem. Uzbrukuma rezultātā Kijivā bez elektroapgādes palika gandrīz 20 000 klientu, informēja Ukrainas Enerģētikas ministrija.

Sākotnējā informācija liecina, ka Kijivas Golosijivas rajonā aizdegās18 stāvu ēka, no kuras tika evakuēti 52 cilvēki, un degvielas uzpildes stacija. Aizdegās arī automašīnas un tika bojāti elektrotīkli. Ziņu aģentūras AFP žurnālists pie degošās daudzstāvu ēkas saskaitīja 13 ātrās palīdzības mašīnas un deviņas ugunsdzēsēju automašīnas. Drupās, domājams, ir miruši cilvēki, sacīja Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko.

Kijivā ievainoti vismaz 16 cilvēki, paziņoja galvaspilsētas administrācija.

Kijivā un Kijivas apgabalā darbojās pretgaisa aizsardzība. Sprādzieni bija dzirdami arī Harkivā, Drohobičā, Ļvivas apgabalā un Čerkasu apgabalā. Daudz postījumu un ievainoto ir Mikolajivā.

Mikolajivas mērs Oleksandrs Senkevičs ziņoja, ka viens cilvēks miris no smagiem ievainojumiem, ko guva raķešu uzbrukumā. Pilsētā norauti jumti 20 ēkām un bojātas gāzes un ūdens caurules.

Kijivu šodien apmeklē Eiropas Savienības (ES) augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels, kuram uzbrukuma laikā nācās slēpties viesnīcas patvertnē.

At least 6 people have been injured as a result of a fire in a residential building in the Holosiivskyi district. A total of 13 people have already been injured in the capital after today’s Russian attack. 12 of them, including… pic.twitter.com/hWyygk21J5

— NEXTA (@nexta_tv) February 7, 2024