Pie ANO mītnes Ņujorkā sadedzinās tibetiešu tiesību aizstāvis 0
Kāds vīrietis ceturtdien aizdedzinājies pie ANO mītnes Ņujorkā un no gūtajiem ievainojumiem miris, paziņojusi policija.
ASV mediji vēsta, ka bojāgājušais bijis Tibetas tiesību aizstāvis.
Starptautiskās Tibetas kampaņas prezidents Tenčo Gjatso informējis aģentūru AFP, ka mirušais ir Lobga Rangzems, kas sevi veltījis miermīlīgai kampaņai, lai pasaule uzzinātu par cilvēktiesību krīzi Tibetā.
Rangzems protestējis pret jauno Ķīnas likumu “Par etniskās vienotības un progresa veicināšanu”, kura mērķis ir radīt vienotu nacionālo identitāti starp dažādajām valsts etniskajām grupām.
Pekinas komunistiskā režīma kritiķi norāda, ka tas vēl vairāk iegrožos tādu vajāto etnisko minoritāšu tiesības kā uiguri un tibetieši.
ANO pagaidām nav komentējusi notikušo.