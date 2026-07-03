&#8220;Latvijas gaisa satiksmes&#8221; valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš: &#8220;Kad spriež par transporta sistēmas nākotni, būtu jāņem vērā, ka aviosatiksme šobrīd ir ātrākais, efektīvākais un drošākais transporta veids. Var prognozēt, ka nākotnē pieaugs vilcienu satiksmes nozīme vidējos attālumos, līdz 500, varbūt pat 1000 km, bet lielākos attālumos vismaz šobrīd aviosatiksmei alternatīvas nav.&#8221;
“Latvijas gaisa satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš: “Kad spriež par transporta sistēmas nākotni, būtu jāņem vērā, ka aviosatiksme šobrīd ir ātrākais, efektīvākais un drošākais transporta veids. Var prognozēt, ka nākotnē pieaugs vilcienu satiksmes nozīme vidējos attālumos, līdz 500, varbūt pat 1000 km, bet lielākos attālumos vismaz šobrīd aviosatiksmei alternatīvas nav.”
Foto: Timurs Subhankulovs

LGS vadītājs pērn algā saņēmis vairāk nekā 80 000 eiro; viņa pilnvaras pagarinātas līdz 2031. gadam 0

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LETA
8:07, 3. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa atalgojums uzņēmumā pagājušajā gadā saglabājās iepriekšējā gada līmenī un bija 80 214 eiro, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.

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Tāpat viņš pērn deklarējis arī 21 330 eiro pensiju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Tauriņam 2025. gada beigās bezskaidras naudas uzkrājumi trīs bankās kopā veidoja 86 683 eiro.

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LGS valdes priekšsēdētājam pagājušā gada beigās, tāpat kā gadu iepriekš, Rīgā piederēja divi nekustamie īpašumi kopīpašumā, kā arī viņa īpašumā bija dzīvoklis. Vienlaikus viņa īpašumā joprojām bija 2021. gada “Honda Cmx1100d” motocikls, 2006. gada “Nissan Patrol” vieglā automašīna un 2008. gada “Sorelpol N7-236” piekabe.

Vienlaikus viņa valdījumā 2025. gada beigās vairs nebija 2023. gada “Volkswagen Tiguan” vieglās automašīnas. Deklarācija liecina, ka Tauriņš ir atdavinājis sev iepriekš valdījumā esošo automašīnu 37 711 eiro vērtībā.

Savukārt viņa izsniegtie aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, pagājušā gada beigās kopumā veidoja 95 000 eiro.

Tauriņš 2024. gadā LGS valdes priekšsēdētāja amatā nopelnīja 80 214 eiro.

Informācija LGS mājaslapā liecina, ka Tauriņš LGS vada no 2010. gada 24. marta. Viņa pilnvaru termiņš šā gada martā tika pagarināts līdz 2031. gada 23. martam.

LETA jau vēstīja, ka 2025. gadā LGS vadīja kopumā 248 483 lidojumus, kas ir par 5,6% vairāk nekā 2024. gadā. Tostarp 62 855 lidojumi bija uz un no Rīgas lidostas, kas ir par 0,3% vairāk nekā 2024. gadā, bet 185 628 lidojumi bija tranzītā, kas ir palielinājums par 7,5%.

LGS ir 100% valsts uzņēmums, tā pienākums ir nodrošināt gaisa telpas lietotājus ar aeronavigācijas pakalpojumiem..

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