“Conexus” vadītājs pērn nopelnījis tik daudz, ka uzkrājumi gada laikā pieauguši līdz pusmiljonam 0
Dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss pērn amatā nopelnījis 227 219 eiro, kas ir tikpat, cik gadu iepriekš, liecina viņa amatpersonas deklarācija.
Vēl 2354 eiro Bariss saņēmis procentos no divām bankām, bet 168 000 eiro saņēmis, pārdodot dzīvokli.
Viņa bezskaidrās naudas uzkrājumi 2025. gada beigās sasniedza 518 308 eiro, un gada laikā tie pieauguši par 272 839 eiro.
Barisa īpašumā pērnā gada noslēgumā bija divi dzīvokļi Jūrmalā un vēl cits īpašums Jūrmalā.
Gadu iepriekš, 2024. gadā, Bariss “Conexus” valdes priekšsēdētāja amatā nopelnīja 227 202 eiro.