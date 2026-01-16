Piektdien daudzviet spīdēs saule, bet cik zemu nokritīs temperatūra? 0
Piektdien Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumu daļā būs pārsvarā skaidras debesis, arī pārējā Latvijā daudzviet uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vietām iespējams neliels sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš.
Gaisa temperatūra dienas vidū būs no -4..-7 grādiem Kurzemē līdz -11..-14 grādiem valsts austrumu daļā.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi un iespējama debesu skaidrošanās. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs -8..-9 grādi.
Austrumos no Latvijas pastiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1027 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1036 hektopaskāliem Latgalē.
Gaisa temperatūra no -3 grādiem Kurzemē līdz -20 grādiem Latgalē
Piektdien plkst. 5 gaisa temperatūra Latvijā bija no -3 grādiem Kolkā un Pāvilostā līdz -20,3 grādiem Dagdā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumos ir pārsvarā skaidrs laiks, pārējā valstī – mākoņainas debesis, kas vietām skaidrojas. Dažviet iespējams neliels sniegs.
Sniega biezums novērojumu stacijās no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 24-25 centimetriem Dagdā un Krāslavas novada Piedrujā.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Rīgā apmācies rīts, pūš dienvidu, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra -7..-8 grādi. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 13 centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -2,2 grādiem Kolkā līdz -16,1 grādam Dagdā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 15. janvārī bija +19..+20 grādi Spānijā, Itālijā un Grieķijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -26 grādi Baltkrievijā un -32 grādi Krievijā.