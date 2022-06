Foto: Budiveļņik

Ukrainā cilvēki pieraduši pie trauksmainās situācijas un pamazām atgriežas ierastajā dzīvē Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ukrainas reģionos, kur nenotiek aktīva kara darbība, cilvēki pieraduši pie trauksmainās situācijas un pamazām atgriežas ierastajā dzīvē, teic basketbola treneris Igors Miglinieks.

Igors Miglinieks vairāk nekā gadu vadīja Ukrainas vienību Kijivas “Budiveļņik”, darbam pārtrūkstot pēc Krievijas iebrukuma. Ar klubu oficiālu saistību viņam vairs nav, taču ar vadību kontaktus uztur.

Runājot par izskanējušo informāciju, ka vairākas Ukrainas komandas, tostarp “Budiveļņik”, nākamajā sezonā vēlas spēlēt Latvijas–Igaunijas čempionātā, Miglinieks atzina, ka Ukrainas puse domā, kā pavisam neizkrist no sporta aprites, taču šobrīd ir pārāk liela nenoteiktība: “Sportā slēdz līgumu, kas nozīmē, ka mēs viens otram kaut ko garantējam. Pagaidām ukraiņiem ir sarežģīti kaut ko garantēt. Vēlme, lai sanāk, ir visiem, taču – notiek karš. Idejas ir dažādas, bet vajadzīgs laiks, savukārt normālām līgām laikus jābūt skaidrībai.”

No sarunām ar Ukrainā palikušajiem draugiem un kolēģiem Miglinieks noprot, ka vismaz galvaspilsētā Kijivā pamazām atgriežas ierastā dzīve: “Cilvēki pieraduši pie kara, sadzīvo. Viņiem šķiet, ka ir jau mierīgi. Strādā restorāni, kafejnīcas, tīra ielas. Sajūta, ka tūlīt beigsies. Kad es parakstīju līgumu, īstenībā braucām strādāt uz karojošu valsti. Viņi bija pieraduši, ka austrumos tas notiek, lai gan ik dienu kāds karavīrs gāja bojā. Tagad ir daudz plašākā mērogā.” Bijušie trenera padotie “Budiveļņik” komandā ir sveiki un veseli. Daļa no viņiem nāk no pilsētām, kas bija un joprojām paliek apdraudētas, – Harkiva, Odesa.

Sociālajos tīklos iepriekš bija redzams, ka Krievijas karaspēks iznīcinājis basketbola halli Kijivā. Miglinieks stāsta, ka tajā spēles notika agrāk, arī viņš vēl kā spēlētājs padomju laikos “VEF Rīgas” sastāvā cīnījies pret “Stroiteļ” un labi to atceroties. Šā brīža mājas hallei postījumi nav nodarīti.

Tā kā par “Budiveļņik” nākotni noteiktības nav, Igors Miglinieks meklē citus darba variantus. Sarunas un iespējas esot, atliek pareizi noreaģēt. Viņš iepriekš ilgi strādājis Ķīnā, kur arī darbs aprāvās “force majeure” apstākļu dēļ, proti, sākoties kovida pandēmijai.

Ainars Bagatskis līdz karam vadīja Kijivas “Basket”, arī viņš norādīja, ka par komandas spēlēšanu Latvijas–Igaunijas līgā šobrīd vēl ir daudz nezināmā.