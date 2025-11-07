Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Pievērs uzmanību, kas gaidāms! Laikapstākļu prognoze rītdienai 0

LETA
14:52, 7. novembris 2025
Ziņas Dabā

Sestdien naktī un no rīta vietām Latvijā sabiezēs migla, prognozē sinoptiķi.

Reklāma
Reklāma
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Kas tāds Krievijas-Ukrainas karā noticis pirmo reizi: Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu, kas sašūpojis kara gaitu
Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš
Lasīt citas ziņas

Tuvākajā diennaktī daļā valsts debesis apmāksies, dažviet gaidāma neliela smidzināšana. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš.

Minimālā gaisa temperatūra nakts un rīta stundās būs +2..+6 grādi, piekrastē – līdz +8 grādiem. Zem skaidrām debesīm vietām var veidoties apledojums uz autoceļiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ekonomikas ministrija slepus gatavo Ventspils ostas trīs miljonu eiro parāda norakstīšanu – projekts noslepenots
Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš
“Kamēr stambulētāji stambulē Doma laukumā, robeža jau pārvērtusies par pastaigu parku!” latvieši satraucas

Dienā gaiss iesils līdz +5..+9 grādiem, Kurzemē – līdz +9..+11 grādiem.

Rīgā sestdien nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +4..+5 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +8 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bet ir taču novembris! Šodien laikapstākļi patīkami pārsteigs
Sešas minūtes tumsas: gadsimta garākais Saules aptumsums jau ir pie apvāršņa
Naktī autovadītājiem jābūt piesardzīgiem – laikapstākļi var radīt sarežģījumus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.