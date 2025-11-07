Pievērs uzmanību, kas gaidāms! Laikapstākļu prognoze rītdienai 0
Sestdien naktī un no rīta vietām Latvijā sabiezēs migla, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī daļā valsts debesis apmāksies, dažviet gaidāma neliela smidzināšana. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Minimālā gaisa temperatūra nakts un rīta stundās būs +2..+6 grādi, piekrastē – līdz +8 grādiem. Zem skaidrām debesīm vietām var veidoties apledojums uz autoceļiem.
Dienā gaiss iesils līdz +5..+9 grādiem, Kurzemē – līdz +9..+11 grādiem.
Rīgā sestdien nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +4..+5 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +8 grādiem.