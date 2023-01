Pirmās ugunskristības skeletonistiem. Siguldā notiek Eiropas kausa posms Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vakar Siguldā sākās Eiropas kausa posms skeletonā, kurā pirmo reizi šāda līmeņa mačos piedalījās virkne jauno Latvijas sportistu.

Pēc brāļu Martina un Tomasa Dukuru noiešanas no lielās skatuves Latvijas skeletona dzīve kļuvusi krietni blāvāka. Dārta Zunte nu pārstāv Igauniju, Endija Tērauda šo sezonu izlaiž. Paliek tikai jaunie, ar kuriem strādā Latvijas skeletona tēvs Dainis Dukurs ar palīgiem. Jaunajai paaudzei pirmās ugunskristības bija Siguldā. Neviens no viņiem netika labāko desmitniekā, taču turpat aiz tā vien bija. Dāmu sacensībās Marta Andžāne, Dārta Neimane un Laura Ģēģere ierindojās no 15. līdz 17. vietai, Vanesa Vidiņa palika pēdējā – 20. pozīcijā. Dārta Zunte, kurai no latvietēm lielākā pieredze, finišēja trešajā vietā, bet devītā bija Austriju pārstāvošā Anna Saulīte. Puišu sacensībās Dāvis Valdovskis, Markuss Everss un Valts Smilga ieņēma 12. līdz 14. vietu, Emīls Indriksons 18. pozīcijā starp 24 dalībniekiem. Šodien skeletonistiem vēl vienas sacīkstes. Startēs arī bobslejisti, kur no Latvijas piedalīsies Dāvja Kaufmaņa un Renāra Grantiņa pilotētie divnieki.