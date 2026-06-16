PTAC pārstāvis kritizē iecerēto reformu: Nav skaidrs, kādu labumu tā dos patērētājiem 0
Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) ieskatā iecerētā finanšu sektora uzraudzības reforma pagaidām nesniedz pietiekamu pamatojumu tam, kāpēc tā vispār ir nepieciešama un kādus ieguvumus tā dos patērētājiem. Par to TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” runāja PTAC Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktora vietnieks Andis Priedītis.
Viņš norādīja, ka informatīvajā ziņojumā neesot skaidri identificētas būtiskas problēmas patērētāju tiesību uzraudzībā, kas prasītu tik apjomīgas izmaiņas. Pēc viņa teiktā, dokumentā minētie jautājumi par iespējamu funkciju dublēšanos ir salīdzinoši vienkārši atrisināmi arī bez plašas reformas.
Priedītis pauda bažas, ka iecerētās pārmaiņas varētu radīt finansiālus zaudējumus valsts budžetam. Viņa vērtējumā valsts varētu zaudēt vairākus miljonus eiro gadā, tostarp ieņēmumus no valsts nodevām, kuras pašlaik tiek iekasētas par finanšu tirgus uzraudzību.
Tāpat PTAC pārstāvis uzsvēra, ka reformā nav pietiekami izvērtēta tās ietekme uz dažādiem finanšu tirgus dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, kas nodarbojas ar komersantu kreditēšanu, kā arī parādu ārpustiesas atgūšanas nozari. Viņaprāt, šie jautājumi būtu jāskata kompleksi, jo liela daļa parādu atgūšanas lietu ir saistītas tieši ar banku un nebanku kreditētāju izsniegtajiem aizdevumiem.
Priedītis arī norādīja, ka pašlaik PTAC jau veic plašu finanšu pakalpojumu uzraudzību. Tas attiecas gan uz bankām un nebanku kreditētājiem, gan apdrošinātājiem un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Centrs uzrauga reklāmas, līgumu noteikumus, patērētājiem sniegto informāciju, kā arī izvērtē iespējamu negodīgu komercpraksi.
Pēc viņa teiktā, PTAC ik gadu izskata vairāk nekā 2500 iesniegumu un sniedz konsultācijas par finanšu pakalpojumiem, vienlaikus īstenojot riskos balstītu uzraudzības pieeju. Tādēļ viņš uzskata, ka daudzas no funkcijām, kuras reforma paredzētu nodot citām institūcijām, jau šobrīd tiek nodrošinātas.
PTAC ieskatā galvenais neatbildētais jautājums joprojām ir tas, kā tieši reforma uzlabos patērētāju situāciju un kādus konkrētus ieguvumus sabiedrība no tās saņems. Priedītis uzsvēra, ka pirms šādu izmaiņu virzīšanas būtu nepieciešama plašāka diskusija un detalizētāks izvērtējums.