RUDENS, OGRE
RUDENS, OGRE
Foto: LA.LV

No šodienas dienas kļūs tikai tumšākas – Latvijā sākas solārais rudens 0

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LETA
7:16, 6. augusts 2026
Ziņas Dabā

Latvijā noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens, liecina “timeanddate.com” dati.

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Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. maijā un beidzās 5. augustā, savukārt tumšākie trīs mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. novembra līdz 4. februārim.

Gadalaikus iedala dažādi. Astronomiskā vasara šogad sākās 21. jūnijā, astronomiskais rudens iestāsies 23. septembrī un noslēgsies 21. decembrī, kad būs ziemas saulgrieži.

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Meteoroloģiskais rudens nomainīs vasaru tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas būs zemāka par +15 grādiem. Meteoroloģiskā vasara šogad sākās 1. jūnijā.

Dažos gados meteoroloģiskā vasara turpinās vēl arī septembrī. 2023. gadā tika sasniegts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords – tas iestājās tikai 4. oktobrī.

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