Bankas strauji palielina parādu nodošanu piedzinējiem 0
Bankas strauji palielina parādu nodošanu piedzinējiem, kamēr citās nozarēs tā samazinās – kredītiestādes pērn ārpustiesas parādu atgūšanai nodevušas vairāk nekā trīs reizes vairāk jaunu lietu nekā gadu iepriekš, kamēr citās nozarēs, tai skaitā nebanku kreditēšanas, telekomunikāciju, komunālo pakalpojumu nozarēs jauno parādu nodošana piedzinējiem samazinājusies, liecina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) apkopotie dati.
PTAC pārskats rāda, ka tieši banku sektors bijis galvenais faktors, kas veicinājis jauno parādu summas pieaugumu ārpustiesas piedziņas nozarē. Salīdzinājumā ar 2024. gadu kredītiestāžu no jauna nodoto lietu skaits pieaudzis par 237,27%, savukārt to kopējā summa palielinājusies pat par 436,67%.
Tikmēr citās būtiskās nozarēs tendence bijusi pretēja – samazinājies gan nebanku kreditētāju, gan elektronisko sakaru, komunālo pakalpojumu, medicīnas pakalpojumu un autostāvvietu pakalpojumu sniedzēju ārpustiesas piedziņai nodoto lietu skaits.
Kopumā 2025. gadā ārpustiesas atgūšanai tika nodota 269 251 jauna patērētāju parādu lieta par 230,5 miljoniem eiro. Lai gan lietu skaits samazinājās par 13,57%, to kopējā summa pieauga par 17,62%, kas liecina, ka piedziņai nonāk arvien lielāki parādi.
Banku dominance redzama arī kopējā parādu portfelī. Gada beigās kredītiestāžu parādi ārpustiesas piedziņā pirmo reizi pārsniedza viena miljarda eiro robežu, sasniedzot 1,002 miljardus eiro jeb 56,96% no visa patērētāju parādu portfeļa. Salīdzinājumam – nebanku kreditēšanas uzņēmumu parādi veido 33,99%, bet visas pārējās nozares kopā nepilnus 10%.
Kopējais patērētāju parādu portfelis 2025. gada beigās sasniedza 1,759 miljardus eiro, kas ir par 0,82% mazāk nekā gadu iepriekš. Ārpustiesas piedziņas portfelī atradās vairāk nekā 1,33 miljoni parādu lietu, un to skaits gada laikā samazinājās par 2,31%.
Vienlaikus būtiski pieaugusi faktiski atgūto parādu summa. 2025. gadā ārpustiesas piedzinēji atguva 329,998 miljonus eiro, kamēr 2024. gadā – 154,309 miljonus eiro. Kopumā tika atgūtas 288 243 lietas, no kurām 32% pilnībā, bet 68% – daļēji.
PTAC dati arī liecina, ka neatgūto parādu apjoms turpina samazināties – neatgūto lietu skaits gada laikā sarucis par 11,45%, bet neatgūto parādu kopējā summa samazinājusies par 7,46%, sasniedzot 1,535 miljardus eiro.