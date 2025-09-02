#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Putina tikšanās ar Fico Pekinā: nosauktas “sarkanās līnijas” Krievijas interesēm 0

LA.LV
18:04, 2. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ārvalstu mediji ziņo, ka Krievijas diktators Putins, šodien tiekoties ar Slovākijas premjeru Robertu Fico Pekinā, paudis, ka Krievija nekad nav iebildusi pret Ukrainas dalību ES, taču nosaka robežu attiecībā uz NATO.

Savā uzrunā Putins sacīja, ka Maskava nekad nav iebildusi pret Ukrainas iespējamo dalību Eiropas Savienībā, un noraidīja apgalvojumus, ka Maskava plāno uzbrukt Eiropai.

Viņš apgalvoja, ka NATO, paplašinoties uz austrumiem, vēloties absorbēt visu postpadomju telpu, un Krievijai vienkārši nākas aizstāvēt savas intereses. Viņš arī atkārtoja, ka Ukrainas dalība NATO Krievijai būtu nepieņemama.

Savukārt Fico, komentējot situāciju iepriekš, runāja par kritiku, ar kuru viņš saskaras no citu ES valstu puses par dalību – kā vienīgajam ES līderim – šodienas pasākumā Ķīnā vai parādes apmeklējumā Maskavā maijā, uzsverot, ka viņš vēloties parādīt cieņu visiem Otrā pasaules kara upuriem.

Fico atkārtoti uzsvēra Slovākijas apņēmību būt daļai no ES, taču pauda nožēlu, ka ne vienmēr saprot dažus tās lēmumus.

Savā uzrunā viņš aicināja normalizēt ekonomiskās attiecības ar Krieviju un kritizēja Ukrainu par uzbrukumiem kritiskajai gāzes infrastruktūrai.

Viņš runāja arī par gaidāmo svarīgo lēmumu attiecībā uz Ukrainas dalību ES un uzsvēra, ka, lai gan “katrai valstij ir tiesības uz Eiropas [dalības] perspektīvu”, “Ukrainai ir jāizpilda visi nosacījumi dalībai ES”, lai “politiskie kritēriji nevarētu ņemt virsroku pār sagatavošanās kritērijiem” uzņemšanai blokā.

Viņš arī atkārtoja savu ilggadējo nostāju, ka Ukrainai nevajadzētu atļaut iestāties NATO.

Putins uz to atbildēja, sakot, ka Krievija “ļoti augstu vērtē neatkarīgo ārpolitiku, kuru jūs un jūsu komanda, jūsu valdība īsteno”.

