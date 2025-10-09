Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/Sergei BOBYLYOV / POOL / AFP

Putinam kaut kas nav kārtībā ar galvu un stāvoklis tikai pasliktināsies – ārsts norāda uz pazīmēm, kas liecina par pārmaiņām 0

LA.LV
11:10, 9. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins ir pārlieku optimistisks, kad sapņo  nodzīvot līdz 150 gadiem. Pazīstamais ārsts Jevgeņijs Komarovskis, savā slejā portālam “Gordon”  norāda, ka pat ar labāko medicīnisko aprūpi un pasaules izcilākajiem ārstiem šāds vecums cilvēkam nav sasniedzams.

Lasīt citas ziņas

“Kādā “labā kompānijā” Putins esot ieminējies, ka nebūtu slikti nodzīvot līdz 150 gadu vecumam. Taču tas nav iespējams ne teorētiski, ne praktiski.

Šāds vecums cilvēkam ir absurds – vismaz ar mūsu pašreizējo izpratni par organisma darbību un novecošanas mehānismiem.
Mēs līdz galam pat nespējam izskaidrot tos nedaudzos gadījumus, kad cilvēki nodzīvo līdz 110 gadiem, bet saprast, kā masveidā sasniegt šādu vecumu, ir apriori neiespējami,” viņš raksta.

Pēc viņa teiktā, mūsdienu medicīna jau ir sasniegusi savas robežas.

“Agrāk bija vērojama tendence, ka cilvēka dzīves ilgums pieauga. Tagad šī līkne ir apstājusies. Esam praktiski izsmēluši to, ko spēj piedāvāt zinātne un tehnoloģijas.”

Komarovskis uzsver, ka Putina sapnis ir pretrunā ar bioloģijas pamatlikumiem.

“Pat ar izcilu medicīnisko aprūpi, agrīnu diagnostiku un labākajiem ārstiem pasaulē Putins nevar nodzīvot līdz 150 gadiem, jo no ģenētikas neaizbēgsi. Jā, viņa vecāki  nodzīvoja salīdzinoši ilgu mūžu, taču viņi nesasniedza pat simts gadu slieksni.”

Turklāt, pat ja teorētiski varētu nomainīt kādu no svarīgākajiem orgāniem, kas notiks ar  smadzeņu asinsvadiem?

” Viņam var nomainīt sirdi, nieres vai plaušas, bet ko iesāksi ar smadzeņu asinsvadiem? Absolūti neko. Tie jau sen “strādā ne tajā virzienā”,” skaidro ārsts.

Viņš brīdina, ka turpmāk Putina stāvoklis tikai pasliktināsies: smadzeņu apasiņošana, domāšanas procesi, spēja saglabāt domas skaidrību.

“Neviens 80 gadu vecumā nevar saglabāt pilnīgu domas skaidrību – ne Krievijas prezidents, ne Amerikas prezidents. Tas vienkārši nav iespējams,”  viņš uzsver.

Komarovskis norāda arī uz ārējām pazīmēm, kas liecina par pārmaiņām.

“Es varu pateikt kā ārsts – Putinam jau ir mainījies balss tembrs. 2022. gadā viņš runāja daudz enerģiskāk. Mīmika un grimases palikušas tās pašas, arī spēja noturēt absolūti neizteiksmīgu seju, vienlaikus runājot pilnīgas muļķības. Taču balss tembrs vairs nav tas pats.”

Atbildot uz jautājumu, vai Putins varētu nomirt tuvākajā laikā, Komarovskis raksta: “Tā nav mana kompetence – es to neanalizēju, jo tas nav iespējams. Taču skaidrs ir viens – Putins jau sen atrodas aiz normālības, loģikas un veselā saprāta robežām.”

