Putinam kaut kas nav kārtībā ar galvu un stāvoklis tikai pasliktināsies – ārsts norāda uz pazīmēm, kas liecina par pārmaiņām
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir pārlieku optimistisks, kad sapņo nodzīvot līdz 150 gadiem. Pazīstamais ārsts Jevgeņijs Komarovskis, savā slejā portālam “Gordon” norāda, ka pat ar labāko medicīnisko aprūpi un pasaules izcilākajiem ārstiem šāds vecums cilvēkam nav sasniedzams.
“Kādā “labā kompānijā” Putins esot ieminējies, ka nebūtu slikti nodzīvot līdz 150 gadu vecumam. Taču tas nav iespējams ne teorētiski, ne praktiski.
Mēs līdz galam pat nespējam izskaidrot tos nedaudzos gadījumus, kad cilvēki nodzīvo līdz 110 gadiem, bet saprast, kā masveidā sasniegt šādu vecumu, ir apriori neiespējami,” viņš raksta.
Pēc viņa teiktā, mūsdienu medicīna jau ir sasniegusi savas robežas.
“Agrāk bija vērojama tendence, ka cilvēka dzīves ilgums pieauga. Tagad šī līkne ir apstājusies. Esam praktiski izsmēluši to, ko spēj piedāvāt zinātne un tehnoloģijas.”
“Pat ar izcilu medicīnisko aprūpi, agrīnu diagnostiku un labākajiem ārstiem pasaulē Putins nevar nodzīvot līdz 150 gadiem, jo no ģenētikas neaizbēgsi. Jā, viņa vecāki nodzīvoja salīdzinoši ilgu mūžu, taču viņi nesasniedza pat simts gadu slieksni.”
Turklāt, pat ja teorētiski varētu nomainīt kādu no svarīgākajiem orgāniem, kas notiks ar smadzeņu asinsvadiem?
Viņš brīdina, ka turpmāk Putina stāvoklis tikai pasliktināsies: smadzeņu apasiņošana, domāšanas procesi, spēja saglabāt domas skaidrību.
“Neviens 80 gadu vecumā nevar saglabāt pilnīgu domas skaidrību – ne Krievijas prezidents, ne Amerikas prezidents. Tas vienkārši nav iespējams,” viņš uzsver.
“Es varu pateikt kā ārsts – Putinam jau ir mainījies balss tembrs. 2022. gadā viņš runāja daudz enerģiskāk. Mīmika un grimases palikušas tās pašas, arī spēja noturēt absolūti neizteiksmīgu seju, vienlaikus runājot pilnīgas muļķības. Taču balss tembrs vairs nav tas pats.”
Atbildot uz jautājumu, vai Putins varētu nomirt tuvākajā laikā, Komarovskis raksta: “Tā nav mana kompetence – es to neanalizēju, jo tas nav iespējams. Taču skaidrs ir viens – Putins jau sen atrodas aiz normālības, loģikas un veselā saprāta robežām.”