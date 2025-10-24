Reģioni kā sacensībās vilina krievus uz fronti ar “pēdējā brīža akcijām” 0
Vismaz 12 Krievijas reģioni ir paziņojuši par ierobežota laika “akcijām”, kas piedāvā palielinātus maksājumus tiem, ar kuriem šogad noslēgs līgumus Aizsardzības ministrija. Šie piedāvājumi ir spēkā ierobežotu laiku — parasti no sešām nedēļām līdz trim mēnešiem.
Lielākais reģionālais maksājums 3 miljonu rubļu apmērā tika noteikts Tjuņmeņas apgabalā no 6. oktobra līdz 30. novembrim. Apvienojumā ar federālo maksājumu 400 000 rubļu apmērā kopējā summa būs 3,4 miljoni rubļu. Pēc reģionālā militārā komisāra Sergeja Čirkova teiktā, pieprasījumu skaits kopš tā laika ir divkāršojies.
Hantimansijas autonomais apgabals reģionālajos maksājumos piedāvā 2,65 miljonus rubļu, savukārt Ņižņevartovskas varas iestādes piedāvā 2,75 miljonus. Tulas, Maskavas un Tambovas apgabalos piedāvā katrs 2,6 miljonus rubļu. Čeļabinskas apgabalā, kas iepriekš solīja 1,5 miljonu rubļu maksājumu līdz gada beigām, ir paziņojis par jaunu “paaugstināšanu”: 2,4 miljoni rubļu par līgumiem, kas parakstīti laikā no 20. oktobra līdz 20. decembrim.
Līdzīgi piedāvājumi ir izteikti arī Kostromas, Omskas, Vladimiras un Novosibirskas apgabalu iedzīvotājiem. Tomēr varas iestādes ne vienmēr savlaicīgi informē par izmaiņām nosacījumos. Piemēram, Vladimiras apgabalā vervētāji turpina minēt 2,1 miljonu rubļu, lai gan šī “paaugstināšana” beidzās 30. septembrī.
Vienlaikus vismaz seši reģioni šogad ir samazinājuši savus maksājumus. Tatarstānā reģionālais maksājums tika samazināts no 2,7 miljoniem līdz 400 000 rubļu, Mari Elā no 2,2 miljoniem līdz 400 000 un Čuvašijā no 2,1 miljona līdz 400 000 rubļu. Informācija par šīm izmaiņām bieži tiek publicēta tikai militārās reģistrācijas un iesaukšanas biroju tīmekļa vietnēs vai reģionālo gubernatoru izdotos dekrētos.
Pēc militārā eksperta Pāvela Luzina teiktā, reģionālo maksājumu sacensības 2025. gadā ir mazāk intensīvas nekā iepriekšējā gadā. Viņš to skaidro ar reģionu finansiālās situācijas pasliktināšanos. “Federālā valdība pilnībā neizprot budžeta deficīta apmēru un signalizē reģioniem samazināt izdevumus. Taču vienkāršākais veids ir samazināt to, kas izraisa vismazāko protestu – maksājumus līgumkaravīriem,” skaidroja eksperts.
Tikmēr Finanšu ministrijas dati liecina par darbā pieņemšanas tempa palēnināšanos: 2025. gada otrajā ceturksnī 37 900 cilvēku saņēma federālos maksājumus par līgumu parakstīšanu — tas ir 2,5 reizes mazāk nekā tajā pašā periodā 2024. gadā.