XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku gājiens. Foto. LETA © Ieva Leiniša

Rīgā jau sāk ieviest svētdien Dziesmusvētku gājiena dēļ paredzētos satiksmes ierobežojumus Ieteikt







No šodienas Rīgā sāks ieviest satiksmes ierobežojumus, kas nepieciešami lai organizētu Dziesmusvētku gājienu, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

Šodien no plkst.18 līdz 3.jūlija plkst.6 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Tērbatas ielas posmā no Brīvības bulvāra līdz Baumaņa skvēram.

No plkst.22 līdz pirmdienas plkst.1 transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11.novembra krastmalas posmā no Kaļķu ielas līdz Muitas ielai, 11.novembra krastmalai paralēlajā ielā; kā arī Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Šķūņu ielai.

Gājiens noritēs svētdien, 2.jūlijā, no plkst.10 divos maršrutos. Viens no gājiena maršrutiem virzīsies pa 11.novembra krastmalu – Kaļķu ielu – Brīvības laukumu – Brīvības bulvāri – Brīvības ielu – Bruņinieku ielu.

Otrs gājiena maršruts virzīsies pa 11.novembra krastmalu – Poļu gāti – Pils ielu – Doma laukumu – Smilšu ielu – Vaļņu ielu – Kaļķu ielu – Brīvības laukumu – Brīvības bulvāri – Brīvības ielu – Bruņinieku ielu.

Līdz ar to svētdien no plkst.7 līdz gājiena beigām Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju vairākās Vecrīgas un pilsētas centra ielās transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai ierobežos.

Paredzētas arī būtiskas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā, kas būs spēkā no plkst.9.30.

Svētdien transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai ierobežos Sporta ielas posmā no Skanstes ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Grostonas ielā, Vesetas ielas posmā no Sporta ielas līdz Hanzas ielai, Miesnieku ielā, Pils ielā, Poļu gātē, Bīskapa gātē, Herdera laukumā, Kaļķu ielā, Pils laukumā, Daugavas gātē, Doma laukumā, Smilšu ielā, Mūku ielā.

Tāpat svētdien no plkst.7 līdz gājiena beigām transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai ierobežos Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no iebraukšanas autostāvvietā “Jēkaba arkāde” līdz Kaļķu ielai, Bruņinieku ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Aspazijas bulvāra posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Raiņa bulvāra posmā no Reimersa ielas līdz Inženieru ielai, Brīvības bulvārī, Brīvības ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Matīsa ielai, Elizabetes ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Tērbatas ielai, Stabu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai, Ģertrūdes ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Baznīcas ielai.

Norādītajā laika periodā transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai ierobežos arī Lāčplēša ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Baznīcas ielai, Blaumaņa ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības bulvārim, Dzirnavu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Baznīcas ielai, Tērbatas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai, Kalpaka bulvāra posmā no Brīvības bulvāra līdz Reimersa ielai, Merķeļa ielas posmā no Inženieru ielas līdz Brīvības bulvārim, Reimersa ielā un Arhitektu ielā.

Svētdien no plkst.9 līdz plkst.20 Vecrīgas teritorijā, svētku gājiena maršrutā slēgs velosipēdu, velorikšu, elektromobiļu, elektroskrejriteņu un citu transportlīdzekļu un zirgu pajūgu satiksmi.

Svētdien no plkst.16 līdz 24 minēto transportlīdzekļu satiksmi slēgs Svētku atklāšanas pasākuma norises vietā pie daudzfunkcionālās halles “Arēna Rīga”.

No 2.jūlija līdz 10.jūlijam šādu transportlīdzekļu satiksmi slēgs pasākumu norises vietās, tajā skaitā Vērmanes dārzā un Esplanādē.