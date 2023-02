Foto: Lita Krone/LETA Rīgas osta.

Rīgas ostā, iespējams, ar viltotiem kvalitātes sertifikātiem Ukrainas uzņēmumiem tirgo krievu degvielu







Degviela, kas janvārī un februārī ar tankkuģiem ienāca Rīgas ostā, nonāk Ukrainas tirgū, kur krievu preču imports aizliegts jau pagājušajā gadā, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Iepriekš raidījums vēstīja, ka šīs degvielas tirgošanai tiek izmantoti, iespējams, viltoti sertifikāti. Tagad šīs aizdomas apstiprinot arī Latvijas muita. Degviela nonāk Ukrainas tirgū, kur krievu preču imports aizliegts jau pagājušajā gadā, noskaidrojis raidījums.

5.februārī Eiropas Savienībā (ES) stājās spēkā pilnīgs Krievijas naftas produktu aizliegums.

Līdz tam Rīgas ostā no Sanktpēterburgas šogad paspēja ienākt trīs tankkuģu kravas ar degvielu. Janvārī kuģi “NS Point” un “NS Pride” ieveda degvielu uzņēmumu “PARS Termināls” un “Naftimpeks” glabātuvēs. 2. februārī “NS Point” vēlreiz no Sanktpēterburgas atveda degvielu uz “PARS Terminālu”.

Kuģi pieder Krievijas valsts uzņēmumam “Sovkomflot”. Pēc pirmo divu kravu ierašanās “Nekā personīga” ziņoja neoficiālu informāciju, ka viens tankkuģis atveda 92.markas benzīnu, bet otrs – dīzeļdegvielu. Trešās – februāra sākumā – ienākušās kravas saturs raidījumam nav zināms. Kravu kopējā vērtība varētu būt virs 100 miljoniem eiro.

Gan pirms trim nedēļām, gan februāra sākumā, kad pēdējo reizi Rīgas ostā ienāca tankkuģis “NS Point”, gan šonedēļ pie “Pars termināla” rindā pārsvarā gaidot degvielas vedēji ar Ukrainas numuriem, vēsta “Nekā personīga”.

Viens no kravas auto šoferiem no Ukrainas “Nekā personīga” stāstījis, ka degvielu ved no daudzām vietām – Lietuvas, Polijas, Bulgārijas, Rumānijas. Bet uz jautājumu, vai Ukrainā drīkst pārdot Krievijas degvielu, viņš atbild: “Nekur neraksta, ka tā ir Krievijas.”

“Nekā personīga” rīcībā nonācis kvalitātes sertifikāts, ko saņem degvielas pircēji. To it kā izdevis uzņēmums “Orlen Lietuva”. “Nekā personīga” vērsās pie kompānijas ar jautājumu, vai ievestie naftas produkti tiešām saistīti ar viņiem, “Orlen” raidījumam apalvoja, ka dokuments ir viltojums. “Naftimpeks” uz jautājumiem par sertifikātu neatbildēja, bet “Pars termināls” uz mājas lapā norādīto tālruņa numuru nebija sazvanāms.

Savukārt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informē, ka konkrētie kvalitātes sertifikāti pievienoti tieši no Krievijas iebraukušo kuģu dokumentācijai. Arī muita pieļauj, ka dokumenti nav patiesi un par to informējusi policiju. Taču VID uzsver, ka tie neattiecas uz degvielas ievešanu Latvijā, un tos pat nebija obligāti jāiesniedz.

Rakstiskā komentārā VID secina, ka “Orlen” sertifikāti nav domāti muitas maldināšanai. Tie paredzēti kravas saņēmējam, piemēram, Ukrainā. Viens no vadošiem Ukrainas degvielas tirgus speciālistiem Serhijs Kujuns apstiprina – krievu degvielas ievešana jau kopš pērnā gada Ukrainā ir aizliegta.

“Nekā personīga”, atsaucoties uz analītiķiem, norāda, ka 2022.gadā, neskatoties uz ētikas aspektu un to, ka sankcijas stāsies spēkā, naftas produkti un nafta no Krievijas tika importēta par 2% vairāk nekā 2021.gadā.

Pagaidām Krievijas naftas produktu aizliegumā aizvien ir izņēmumi. Tām valstīm, kam ar Krieviju ir naftas cauruļvadi, darbosies pārejas periods.

Uz jautājumu, vai muita informējusi Ukrainas kolēģus vai kā citādi rīkojusies, redzot, ka degviela paredzēta šīs valsts tirgum, VID “Nekā personīga” atbildēja, ka tas nav Latvijas muitas iestāžu kompetencē. Tās ieskatā nebūtu iespējams kontrolēt ierobežojumus, kas noteikti valstīs, kas nav Eiropas Savienībā.

Izdevums “Politico” iepriekš ziņojis, ka, gatavojoties aizlieguma spēkā stāšanās datumam, decembrī dīzeļa imports Eiropas reģionā sasniedza rekordu. Vairāk nekā trešā daļa no tā nāca no Krievijas. Naftas termināļi veidojuši krājumus, baidoties, ka februārī degvielas sāks trūkt.