Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Rinkēvičs izteicies par nesaskaņām deputātu vidū un vēlmi izstāties no Stambulas konvencijas 0

LETA
21:01, 1. oktobris 2025
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina valdību cieņpilni risināt domstarpības un koncentrēties uz 2026.gada valsts budžetu, kā arī mudina Saeimu atbildīgi un konsekventi izvērtēt Stambulas konvencijas denonsēšanas ieceri, aģentūrai LETA norādīja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.

Viņš uzsvēra, ka valsts prioritātes ir drošība un aizsardzība, demogrāfija, kā arī izglītība un konkurētspēja.

Pēc Drēģera paustā, Valsts prezidents sagaida atbildīgu un nosvērtu valdību vadošo partiju rīcību šo jautājumu risināšanā. Prezidenta padomnieks atzīmēja, ka Rinkēvičs nākamnedēļ, 8.oktobrī, pārrunās situāciju valdībā ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV).

Savukārt, runājot par Stambulas konvencijas denonsēšanas ieceri, Drēģeris Valsts prezidenta vārdā norādīja, ka Saeimai parlamentārā valstī ir tiesības izvērtēt jebkuru starptautisku līgumu vai konvenciju. Prezidenta ieskatā Stambulas konvencija ir viens no instrumentiem, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē.

Rinkēvičs cer, ka atbildīgās ministrijas un Saeimas komisija rūpīgi, racionāli un bez emocijām izvērtēs līdz šim paveikto vardarbības izskaušanā.

Vienlaikus Valsts prezidents uzskata, ka konvencijas ratifikācija un denonsēšana vienas Saeimas sasaukuma laikā var radīt pretrunīgu vēstījumu gan Latvijas, gan starptautiskajai sabiedrībai. Tādējādi viņš aicina Saeimu uz atbildīgu un konsekventu rīcību šīs starptautiskās konvencijas izskatīšanā.

Jau rakstīts, ka Saeima 25.septembrī nodeva Ārlietu komisijai opozīcijas ierosinājumu denonsēt Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.

Par lēmumu balsoja 55 deputāti, pret – 33. Koalīcijas deputāti no “Jaunās vienotības” un “Progresīvajiem” balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS).

Koalīcijas partneri paziņoja, ka ZZS balsojums parlamentā ir koalīcijas līguma pārkāpums. ZZS apgalvoja, ka mainījusi attieksmi pret konvenciju, jo esot tikusi pārkāpta Stambulas konvencijai pievienotā deklarācija, piemēram, Kultūras un Izglītības ministrijas popularizējot dzimtes ideoloģiju, kas neatbilstot deklarācijā noteiktajai izpratnei par dzimumu. Paziņojumā gan netika precizēts, tieši kur, kad un kā abas ministrijas būtu popularizējušas dzimtes ideoloģiju.

