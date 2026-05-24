Polija paceļ iznīcinātājus pēc Krievijas masveida uzbrukuma Kijivai 70
Polija ir pacēlusi iznīcinātājus Krievijas gaisa trieciena Ukrainai rezultātā, svētdien paziņoja valsts bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība (DORSZ).
Saskaņā ar procedūrām DORSZ aktivizēja nepieciešamos spēkus un līdzekļus, tostarp iznīcinātājus un agrīnās brīdināšanas lidmašīnas.
Tajā pašā laikā tika palielināta zemes pretgaisa aizsardzības sistēmu un radaru izlūkošanas sistēmu gatavība, sacīja DORSZ “X” tīklā.
Dažas stundas vēlāk DORSZ paziņoja par gaisa operācijas beigām, piebilstot, ka Polijas gaisa telpas pārkāpumi nav reģistrēti.
DORSZ pateicās NATO sabiedrotajiem par atbalstu, tostarp Francijas un Nīderlandes gaisa spēkiem. Vismaz četri cilvēki tika nogalināti un vēl 53 ievainoti masu uzbrukumā Kijevā un Kijevas apgabalā, ko Krievija veica no sestdienas līdz svētdienai, paziņoja vietējās varasiestādes.