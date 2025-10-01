Rudens ir vislabākais stādīšanas laiks. AS “Latvijas valsts meži” stādaudzētavās vēl var pagūt iegūt stādus par akcijas cenu 0
Septembris un oktobris ir vislabākais laiks jauniem stādījumiem. Augsne šajā laikā ir pietiekami silta un mitra, lai jaunie dārza iemītnieki tur labi ieaugtu. Vēl tikai šoruden AS “Latvijas valsts mežu” (LVM) kokaudzētavās Valmierā, Strenčos, Smiltenē Un Kalsnavā hortenzijas, liepas, egles, ozoli un citi dekoratīvie stādi pieejami par īpašām cenām, stāsta LVM arborētuma Kalsnavā vadītāja Liene Opincāne.
Ja ir vēlēšanās pie savas mājas iestādīt, piemēram, skaistu liepu aleju, tagad ir īstais laiks to darīt, saka Liene Opincāne. Izpārdošanas laikā palielus šo koku stādus Kalsnavas, Smiltenes un Valmieras kokaudzētavās var iegādāties akcijas “Izroc pats” ietvaros. Tas nozīmē, ka ikviens, kurš vēlas, var pats izrakt ierobežotu kailsakņu sortimentu, maksājot tikai vienu eiro par stādu. Izrakšana, lāpstas un transports gan jānodrošina pašiem.
“Rudens ir īstais laiks, lai paraudzītos uz savu dārzu un apdomātu, vai nevajag tajā veikt kādas rekonstrukcijas un kaut ko pārstādīt. Septembris un oktobra sākums ir ļoti piemērots tam, lai papildinātu savu dārzu ar jauniem augļu kokiem, ziemcietēm, lapu kokiem krūmiem un skujeņiem. Šis ir ideāls laiks arī ziemciešu, piemēram, peoniju sadalīšanai. Izpārdošanas laikā pie mums var iegādāties dažādus kailsakņus. Ir arī tādi, kuri izauguši jau viena vai divu metru augstumā, tā kā ir iespējams savos dārzos veidot kompozīcijas jau no lieliem stādiem.”
LVM arborētuma Kalsnavā vadītāja arī pauž, ka rudenī stādītie stādi ieaugs labāk, jo rudens lietavas viņus kārtīgi salaistīs un, uznākot nākamā gada karstajai vasarai, viņi vairs nebūs tik ļoti jāpieskata. Savukārt pavasaros stādītie jaunie stādījumi jāuzrauga krietni rūpīgāk un sausajā periodā ļoti cītīgi jālaista, lai viņi labi ieaugtos.
“Noteikti tagad var stādīt klinšrozītes, hortenzijas, liepas, egles un citus kailsakņus, kas pieejami mūsu kokaudzētavās. Kalsnavā ir skaisti, lieli liepu stādi, Smiltenes kokaudzētavā ir egļu šķirne, kura arī ir divmetrīga, tikai jāatceras, ka pašiem jāparūpējas par lāpstu un transportu, jo stāds jau ir liels un varens. Strenču kokaudzētavā ir ļoti skaisti hortenziju stādi par izpārdošanas cenām,” saka Liene Opincāne un piebilst, ka šis gads vispār iezīmējies par hortenziju gadu, jo ir pietiekošs mitrums, lai viņas skaisti ziedētu. Izvēloties skarainās hortenzijas stādu, jāatceras, ka tās jāapgriež vai nu vēlu rudenī, vai agri pavasarī, jo skarainās hortenzijas zied uz jaunajiem dzinumiņiem. Par akcijas cenu pieejamas arī nokarenās ābeles un nokarenie vītollapu bumbieri.
Tomēr tā kā norit izpārdošana, stādu sortiments ļoti ātri mainās. Par to, kādi stādi attiecīgajā brīdī pieejami iespējams ”Latvijas valsts mežu” mājas lapā www.lvm.lv. Tur atrodama arī speciāla tabula, kurā redzams kokaudzētavu darba laiks.
Liene Opincāne aicina visus uz izpārdošanu, jo šis ir pēdējais rudens, kad LVM kokaudzētavās pieejami dekoratīvie augi. No nākamā gada visas LVM kokaudzētavas pāries tikai uz meža stādu audzēšanu.