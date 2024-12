Pasaules līderi tiekas Parīzes Dievmātes katedrāles atklāšanas ceremonijā Francijā

“Runāja 35 minūtes bez padomniekiem…” Par ko Zelenskis, Tramps un Makrons vienojās aiz slēgtām durvīm Parīzē? Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izmantoja savu pirmo tikšanos ar Donaldu Trampu pēc notikušajām vēlēšanām ASV, lai viņam paskaidrotu, ka Ukrainai ir nepieciešamas drošības garantijas, lai sarunās izbeigtu karu ar Krieviju, tā ziņojuši divi avoti, kas bija informēti par 7. decembra sarunām Parīzē, kur vairāki pasaules līderi, tostarp Tramps un Zelenskis bija ieradušies uz atjaunotās Parīzes Dievmātes katedrāles atklāšanas ceremoniju, vēstīja ārvalstu medijs “Reuters“.

Francijas prezidenta Emanuela Makrona rīkotās tikšanās laikā Parīzē Zelenskis centās nodibināt kontaktus ar Trampu, kura solījums ātri izbeigt karu Ukrainā ir radījis bažas Kijivā, ka tas lielā mērā varētu notikt pēc Maskavas nosacījumiem.

Runāja 35 minūtes

Ziņu aģentūra”Reuters” runājusi ar pieciem cilvēkiem, kuri tika informēti par šo sanāksmi un tur apspriesto. Trīs līderi – Tramps, Makrons un Zelenskis, kuri Parīzē runāja kopumā 35 minūtes bez padomniekiem, neesot apsprieduši konkrētas detaļas par jebkādu miera vīziju. Savukārt Tramps esot atkārtojis to, ka vēlas tūlītēju pamieru – uguns pārtraukšanu – un sākt sarunas, lai ātri izbeigtu karu, tā “Reuters” sacījuši četri no aptaujātajiem cilvēkiem.

Šīs trīs līderu tikšanās laikā īsi pirms atjaunotās Parīzes Dievmātes katedrāles atklāšanas sākuma ceremonijas 7.decembrī tika sniegtas tikai dažas sākotnējās norādes par to, kā vispār varētu noritēt sarunas par konflikta izbeigšanu, lai gan process, kurā būtu iesaistīts Krievijas prezidents Vladimirs Putins, ir sarežģīts, un ASV loma pagaidām nav skaidra.

Viens no “Reuters” avotiem sacījis, ka Tramps tikšanās laikā Parīzē esot “uzvedies draudzīgi, cieņpilni un atklāti un, šķiet, klausījies”. Trampa komanda uzreiz gan neatbildēja uz lūgumu komentēt šo rakstu. Ne Tramps, ne viņam tuvu stāvošas amatpersonas, kuru pārziņā ir sadarbība ar Ukrainu, neesot atklājuši detalizētāk, kā tieši viņi iedomājas Ukrainas-Krievijas kara risinājumu un kā vērtē Ukrainas uzstājību par to, ka ka tai ir jāsaņem drošības garantijas kā daļa no izlīguma.

Līdz ar to tas Kijivā ir radījis arvien pieaugošu nedrošības sajūtu, ko vēl pastiprina mēnešiem ilgi notiekošie Krievijas uzbrukumi un teritoriju sagrābšana Ukrainas austrumos – Donbasa reģionā, kā arī nerimstošie dronu uzbrukumi nakts laikā Ukrainas pilsētām tālu aiz frontes līnijas.

Daži būtiski punkti

“Tikšanās laikā tika pieminēti daži būtiski punkti, piemēram, tika teikts, ka mieram ir nepieciešamas garantijas, jo ar pamieru vien nepietiek, Putins bez pienācīgām garantijām varētu to atkal pārtraukt, kā jau to ir darījis iepriekš,” tā ārvalstu medijam “Reuters” sacījis avots Ukrainas prezidenta birojā. Jautāts, kā tas tika uztverts, avots, atsaucoties uz Trampu, sacīja: “Viņš domā par visām detaļām.”

Kijiva ir centusies panākt, lai aizejošā ASV administrācija uzaicina to pievienoties NATO militārajai aliansei, jau sen norādot, ka tai būs nepieciešamas drošības garantijas, lai novērstu jebkādu jaunu Krievijas iebrukumu vēlāk. Pēdējais vēstījums ir bijis konsekvents pat tad, kad Zelenskis nesen atzina, ka diplomātiska kara izbeigšana glābtu dzīvības, mīkstinot savu iepriekšējo uzstājību, ka visi Maskavas spēki ir jāizdzen no Ukrainas, lai panāktu mieru.

Vairākas Trampam tuvu stāvošas amatpersonas ir atzinušas, ka Tramps savas tikšanās ir orientējis uz personiska kontakta veidošanu, kas ir galvenais viņa stils diplomātijas veidošanā, un ka galu galā tikai viņš pats izlems, kā rīkoties.

Kopumā Trampa sirsnīgais raksturs tiešajās sarunās ar Zelenski esot atšķīries no dažiem viņa publiskajiem izteikumiem par Ukrainas līderi priekšvēlēšanu kampaņas laikā ASV, tostarp, nosaucot Zelenski par “vislielāko pārdevēju uz Zemes”, jo viņš ir pieprasījis un saņēmis miljardiem dolāru lielu ASV militāro palīdzību Ukrainai.

Vai Putins baidās tikai no Trampa?

Savukārt Francijas prezidents Makrons un Zelenskis Parīzes tikšanās laikā bija “uz viena viļņa”, taču vienlaikus abi centās neizskatīties tā, it kā iedzītu Trampu stūrī, tā “Reuters” atzina viena amatpersona. Makrons, kurš gadu gaitā ir iemācījies izmantot personīgās attiecības, lai veicinātu savus diplomātiskos centienus, kopā ar Zelenski darbojās sinerģiski, lai izklāstītu Trampam, kā viņi redz situāciju, vienlaikus uzsverot, ka bez ASV atbalsta Kijivai būtu ļoti grūti, piebilda amatpersona.

Zelenskis uzskata, ka Putins starptautiskajā arēnā baidās tikai no Trampa un, iespējams, vēl arī no Ķīnas, līdz ar to jebkādam ilgstošam mieram būtu nepieciešama Vašingtonas “patiesi spēcīga” nostāja, tā “Reuters” atklāja Ukrainas amatpersona. Tramps ir regulāri apsūdzējis Eiropas lielvalstis, ka tās netiek galā ar saviem pienākumiem NATO drošības jautājumos sava kontinenta ietvaros.

Tiek ziņots, ka Makrons tikšanos Parīzē izmantoja, lai paustu viedokli, ka eiropieši jau ir daudz darījuši Ukrainas atbalstam un ka viņi ir gatavi arī vienmērīgāk “dalīt drošības nastu” ar ASV, tā norādīja divi avoti. Cita amatpersona sacīja, ka Makrons un Zelenskis skaidroja Trampam, ka Putins 2024. gadā nav tas pats, kas viņš bija 2017. gadā, kad ASV jaunievēlētais prezidents iepriekš, būdams Baltajā namā, sadarbojās ar Kremļa līderi.

Tā pati amatpersona piebilda, ka straujā Sīrijas prezidenta Bašara al Asada krišana no amata un neveiksme, ko tas sagādājis viņa tuvajai sabiedrotajai Krievijai, arī tika izmantota kā arguments stingrākai nostājai pret Maskavu turpmākajos miera centienos. “Runa ir par to, ka tas tika skaidrots, neiespiežot Trampu stūrī,” piebilda “Reuters” avots.