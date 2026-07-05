Foto: AP/Scanpix/LETA

Dažiem brīvdienu plāni būs jāpārceļ: LVĢMC nācis klajā ar jaunāko prognozi svētdienai 0

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LETA/LA.LV
9:09, 5. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Arī šodien vietām Latvijā gaidāms stiprs lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi. Vietām izveidosies negaisa mākoņi.

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Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas zem atsevišķiem negaisa mākoņiem kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17…+22° robežās.

No dienas vidus Rīgā brīžiem līs, ir varbūtība, ka kāds gubu-lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, prognozē sinoptiķi.

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Galvaspilsētā pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaiss iesils līdz +20…+22°.

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