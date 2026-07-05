Dažiem brīvdienu plāni būs jāpārceļ: LVĢMC nācis klajā ar jaunāko prognozi svētdienai 0
Arī šodien vietām Latvijā gaidāms stiprs lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi. Vietām izveidosies negaisa mākoņi.
Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas zem atsevišķiem negaisa mākoņiem kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17…+22° robežās.
No dienas vidus Rīgā brīžiem līs, ir varbūtība, ka kāds gubu-lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, prognozē sinoptiķi.
Galvaspilsētā pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaiss iesils līdz +20…+22°.