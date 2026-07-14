Lauksaimnieki nobijušies: kas notiks ar platību maksājumiem, ja Ukraina iestāsies Eiropas Savienībā? 0

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LA.LV
9:05, 14. jūlijs 2026
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Jautājums par to, kā Ukrainas iespējamā pievienošanās Eiropas Savienībai ietekmēs platību maksājumus un lauksaimniecības nozari, pagaidām paliek bez skaidras atbildes.

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Kā TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits (ZZS), šobrīd par to iespējams vien izteikt prognozes.

Viņš atzīst, ka Latvijas lauksaimnieku bažas ir pamatotas, jo īpaši graudkopības nozarē, kur Ukrainas ražošanas apjomi un iespējas ir nesalīdzināmi lielākas. Līdzīgas bažas esot arī citās lauksaimniecības nozarēs, kur konkurences apstākļi var kļūt vēl sarežģītāki.

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Pēc Šmita teiktā, Latvija, tāpat kā Lietuva un Igaunija, atsevišķos segmentos nespētu konkurēt ar Ukrainas ražotājiem, ja netiktu rasti atbilstoši risinājumi Eiropas Savienības līmenī.

Vienlaikus viņš uzsver, ka diskusijas par Ukrainas iespējamo pievienošanos ES turpinās un darbs pie dažādiem scenārijiem notiek, taču šobrīd nevienam vēl nav konkrētas atbildes, kā tieši nākotnē varētu mainīties platību maksājumi vai citi atbalsta mehānismi lauksaimniekiem.

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