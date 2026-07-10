Ilustratīvs foto: AP/SCANPIX

Savvaļas ugunsgrēkā Spānijā laupītas 12 cilvēku dzīvības: vietējiem ir versija, kas to varēja izraisīt 0

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LETA
8:02, 10. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Spānijas dienvidos pie Almerijas ceturtdienas vakarā 12 cilvēki gāja bojā savvaļas ugunsgrēkā, piektdien paziņoja Andalūzijas reģiona varas iestādes.

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Cilvēki gāja bojā Almerijas provinces Bedaras ciematā, un daži no viņiem tika atrasti automašīnās. Sākotnēji tika ziņots par sešiem bojāgājušajiem, bet viņu skaits vēlāk tika precizēts.

Ugunsgrēks izcēlās, gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem pēc Celsija, un to dzēsa apmēram 150 ugunsdzēsēju.

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Ugunsgrēkā arī tika ievainoti vismaz seši cilvēki. Sieviete, kas guvusi apdegumus, un viens cilvēks, kas saindējies ar dūmiem, tika aizvesti uz slimnīcu. Pārējie četri cietušie ar nelieliem apdegumiem un vieglām elpošanas problēmām saņēma medicīnisko palīdzību notikuma vietā.

Varas iestādes nav apstiprinājušas ugunsgrēka cēloni. Aculiecinieki stāstīja, ka to var būt izraisījis nokritis elektrolīniju vads, aizdedzinot izkaltušu zāli, un ugunsgrēks strauji izplatījies apkārtējos mežos.

Ugunsgrēka dēļ tika slēgti autoceļi un tika evakuēti iedzīvotāji. Apmēram 50 cilvēku tika izmitināti kultūras centrā. Tuvāko stundu laikā uguns dzēšanā iesaistīsies arī Spānijas armijas Ārkārtējo situāciju vienība.

Ugunsgrēks izcēlies laikā, kad Spānija cieš no karstuma viļņa. Vairākos Andalūzijas rajonos pēdējās dienās izplatīts oranžais brīdinājums par augstu gaisa temperatūru, kas ir otrais augstākais šādu brīdinājumu līmenis.

Spānija pēdējos gados pieredzējusi aizvien biežākus un ilgākus karstuma viļņus, kuru laikā gaisa temperatūra bieži pārsniegusi 40 grādus pēc Celsija, radot nosacījumus lieliem savvaļas ugunsgrēkiem.

2025. gadā savvaļas ugunsgrēkos Spānijā izdega vairāk nekā 393 000 hektāru plaša teritorija. Tas bija ļaunākais savvaļas ugunsgrēku gads Spānijas jaunāko laiku vēsturē.

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