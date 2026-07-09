“Krievija to ļoti uzmanīgi lasīs.” Struberga skaidro, kāpēc NATO lēmumos par Ukrainu svarīgi ir ne tikai skaitļi 0

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LA.LV
0:55, 10. jūlijs 2026
Viedokļi

Tas, kā NATO valstis formulēs atbalstu Ukrainai, būs ļoti būtiski ne tikai pašai Ukrainai, bet arī Krievijai, kas šos signālus vēros īpaši uzmanīgi. Tā TV24 raidījumā “Ziņu top” norāda Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre un organizācijas “Sievietes drošībai” valdes priekšsēdētāja Sigita Struberga.

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Viņa skaidro, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, kā sabiedrotie definēs savas apņemšanās un vai aizsardzības budžetos tiks iekļauts arī atbalsts Ukrainai. Strubergas vērtējumā pārmetumi par šo jautājumu izskanējuši jau ilgstoši, un tā lielā mērā ir arī politiskās retorikas daļa.

Vienlaikus viņa uzsver, ka Krievijai šie lēmumi nebūs vienkārši dokuments, ko “palasīt”. Maskava rūpīgi analizēs, kas tieši tiks pieņemts vai deklarēts.

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Īpaši būtiski būšot ne tikai kopējie solījumi par lielākiem aizsardzības tēriņiem, bet arī konkrēti termiņi un praktiskā puse – cik lielā mērā nauda tiešām tiks izmantota un kad tā pārvērtīsies reālās spējās.

Struberga norāda, ka Krievija uzmanīgi sekos, kādā laikā sabiedrotie spēs iegūt tik ļoti nepieciešamās pretgaisa aizsardzības sistēmas, kā tiks risināti munīcijas jautājumi, kāda būs gatavība infrastruktūras un loģistikas jomā un kā krīzes gadījumā tiktu nodrošinātas piegādes.

Viņasprāt, tieši šie praktiskie jautājumi Krievijai būs ļoti svarīgi, jo tie parādīs, cik nopietna un īstenojama ir sabiedroto apņemšanās.

Tikpat būtisks būs arī politiskās vienotības signāls. Struberga uzsver, ka diskusijas konteksts, kas parāda sabiedroto spēju vienoties un turpināt atbalstu Ukrainai, pats par sevi ir ļoti nozīmīgs.

Tādēļ NATO lēmumi un to formulējums būs svarīgi ne tikai kā politisks paziņojums. Tie vienlaikus būs arī signāls Maskavai par to, cik gatavi sabiedrotie ir ilgstošai drošības stiprināšanai un Ukrainas atbalstam.

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