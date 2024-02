Foto: Pexels.com

Sidnejas ostā haizivs uzbrukusi sievietei, kura vakarā bija devusies peldēties Ieteikt







Portāls “cnn.com” raksta, ka haizivju uzbrukums ekskluzīvā Sidnejas ostas rajonā netālu no pilsētas ikoniskā Operas nama ir mudināja peldētājus izvairīties no ūdens rītausmā un krēslas stundās, kad agresīvās buļļhaizivis ir visaktīvākās.

Mēdiji ziņo, ka Lorēnai O’Nīlai uzbruka haizivs, kad viņa pirmdienas vakarā bija devusies peldēties privātā piestātnē Elizabetes līča izsmalcinātajā dzīvojamajā rajonā. Ekspertu koduma analīze liecina, ka tas pieder buļļhaizivij, kas ir izplatīta suga un var izaugt līdz 3,5 metriem.

O’Nīla atradās ūdenī, kad buļļhaizivs iecirta zobus viņas labajā kājā.

Aculiecinieks Maikls Porters pastāstīja, ka viņš tikko bija atgriezies no darba, kad izdzirdēja, klusu saucienu pēc palīdzības. Viņš metās ārā, un atrada O’Nīlu, kas bija pieķēries pie piestātnes piestiprinātām kāpnēm, to ieskāva ūdens, kas bija sarkans no asinīm.

Arī vietējā veterinārārste Fiona Krego dzirdēja viņas palīgā saucienus un metās uz piestātni ar diviem kompresijas pārsējiem, ko izmantoja, lai aptītu brūci un apturētu asins plūsmu. “Viņai tika smagi ievainota labā kāja, un viņa zaudēja daudz asiņu,” pastāstīja Krego.

Pirmdienas nakts haizivs uzbrukums bija pirmais Sidnejas ostā kopš 2009. gada, kad buļļ haizivs norāva roku Austrālijas jūras spēku ūdenslīdējam.

“Lai gan šis nesenais uzbrukums ir šoks Sidnejas iedzīvotājiem, neprovocētu haizivju uzbrukumu risks ir neticami reti,” sacīja Sidnejas padomniece Linda Skota.

Sidnejas iedzīvotāji izmanto mūsu skaisto ostu, taču dara to, zinot, ka tā ir jūras ekosistēma, norāda Skota.

Sidnejas osta ir viena no centrālajām pilsētas vietām, kas tiek izmantota, lai dodas uz darbu, pludmali un vienkārši izklaidētos un atpūstos.

Saskaņā ar Starptautisko haizivju uzbrukuma datubāzi Austrālija ir otrajā vietā aiz ASV, kad runa ir par “neprovocētiem” haizivju uzbrukumiem.