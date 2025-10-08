VIDEO. “Šie vīri bija gūstā vairāk nekā trīs gadus!” Ukrainas gūstekņi ar gavilēm atgriežas mājās 0
Ukraina no krievu gūsta atguvusi vēl 185 karavīrus un 20 civiliedzīvotājus, ceturtdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Gūstekņu apmaiņas rezultātā Ukraina atdevusi Krievijai 205 krievu militārpersonas un civiliedzīvotājus, paziņoja Kara gūstekņu jautājumu koordinācijas štābs.
“Mēs atgriežam mājās no Krievijas gūsta 185 mūsu aizstāvjus. 183 ir ierindas karavīri un seržanti, bet divi ir virsnieki. Tie ir Bruņoto spēku, Nacionālās gvardes un Valsts robežsardzes karavīri. Kopā ar aizstāvjiem atgriežas arī civiliedzīvotāji – 20 mūsu cilvēki. Visiem noteikti tiks sniegts nepieciešamais atbalsts,” paziņoja prezidents.
Atbrīvoto vidū ir arī “Azovstaļ” un Čornobiļas atomelektrostacijas aizstāvji un karavīri, kas cīnījās Mariupolē. Gandrīz visi no viņiem bija gūstā kopš 2022.gada, norādīja Zelenskis.
Jaunākajam no atbrīvotajiem karavīriem ir 26 gadi, bet vecākajam – 59 gadi, liecina Kara gūstekņu jautājumu koordinācijas štāba publiskotā informācija.