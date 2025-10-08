VIDEO. “Šie vīri bija gūstā vairāk nekā trīs gadus!” Ukrainas gūstekņi ar gavilēm atgriežas mājās 0

LETA
20:06, 8. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukraina no krievu gūsta atguvusi vēl 185 karavīrus un 20 civiliedzīvotājus, ceturtdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Reklāma
Reklāma
Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu
Kokteilis
“Es domāju, nu labi…znots paliek znots, sīkāk neiedziļinājos!” Kā Ojārs Rubenis veikalā izjokojis Andri Reizenbergu
Kokteilis
Kuras zodiaka zīmes aizsargā laba karma: kāds ir viņu veiksmes noslēpums? 7
Lasīt citas ziņas

Gūstekņu apmaiņas rezultātā Ukraina atdevusi Krievijai 205 krievu militārpersonas un civiliedzīvotājus, paziņoja Kara gūstekņu jautājumu koordinācijas štābs.

“Mēs atgriežam mājās no Krievijas gūsta 185 mūsu aizstāvjus. 183 ir ierindas karavīri un seržanti, bet divi ir virsnieki. Tie ir Bruņoto spēku, Nacionālās gvardes un Valsts robežsardzes karavīri. Kopā ar aizstāvjiem atgriežas arī civiliedzīvotāji – 20 mūsu cilvēki. Visiem noteikti tiks sniegts nepieciešamais atbalsts,” paziņoja prezidents.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Mati, sēžamvieta, stāja… Atklāts, kuras ķermeņa daļas vīrieši visvairāk mīl sievietēs, un sievietes – vīriešos
Kāda laime! Kundze no Vidzemes loterijā laimē kaudzi naudas
“Priecāsimies par šo garlaicību, kamēr tā turpinās!” Inflācijas kopaina kļūst arvien labvēlīgāka patērētājam

Atbrīvoto vidū ir arī “Azovstaļ” un Čornobiļas atomelektrostacijas aizstāvji un karavīri, kas cīnījās Mariupolē. Gandrīz visi no viņiem bija gūstā kopš 2022.gada, norādīja Zelenskis.

Jaunākajam no atbrīvotajiem karavīriem ir 26 gadi, bet vecākajam – 59 gadi, liecina Kara gūstekņu jautājumu koordinācijas štāba publiskotā informācija.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Risks tur ir šausmīgs! Abās frontes pusēs izveidojušās līdz pat 40km platas “nāves zonas”
TV24
“Tuvākajā laikā nekas nemainīsies!” Slaidiņš par to, kā Rietumiem piespiest Krieviju pārtraukt karu
TV24
“Šie “mammīšdroni” tikai ies vairumā, tie attīstīsies,” Slaidiņš skaidro, kas tie tādi un kāpēc tie nopietni apdraud Ukrainu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.