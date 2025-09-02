Sievietei kroga apmeklējums Jelgavā beidzas ar 43 500 eiro lielu zaudējumu – kas notika? 0
Kādai sievietei īru krogā Jelgavā nozagta iepirkumu soma ar naudu un juvelierizstrādājumiem 43 500 eiro vērtībā, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Rūta Strautniece.
27.augustā Valsts policijā vērsās kāda sieviete, kura 26.augusta naktī apmeklēja “Irish Dublin pub” bāru Jelgavā. Apmeklējuma laikā sieviete konstatējusi, ka viņai ir nozagta iepirkumu soma, kurā atradās zelta un sudraba juvelierizstrādājumi, kā arī skaidra nauda. Somā esošo juvelierizstrādājumu vērtība bijusi 30 000 eiro, turklāt somā bijuši arī 13 500 eiro skaidrā naudā.
Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Dažas dienas vēlāk, 31.augustā, tika aizturēta iespējamā vainīgā persona – 1961.gadā dzimis vīrietis.
Aizturētā persona agrāk bija nonākusi policijas redzeslokā – saistībā ar tīšu mantas bojāšanu, sīkām zādzībām un atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā vietā.
Valsts policija aicina iedzīvotājus sargāt savas mantas, kā arī vērtīgām mantām paredzēt drošu vietu, kas nav brīvi pieejama un sabiedriskā vietā neatstāt savas mantas bez uzraudzības.