“Sievietei rokās maize un momentloterijas biļete,” vīrietis Murjāņu veikaliņā novēro sūru ainu par “vidējo latvieti” 0

19:20, 15. septembris 2025
Sociālie tīkli ir vieta, kur dalāmies ar savām ikdienas gaitām, pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem un novērojumiem. Lūk, kāds latviešu fotogrāfs sociālajā tīklā Threds dalījies ar savu interesantu novērojumu par latviešiem. Vai piekrīti viņa sacītajam?

“Piestāju Murjāņu veikaliņā pēc dzēriena. Stāvu rindā. Priekšā pāris. Kungam cigaretes un aliņš. Dāmai maize un momentloterijas biļete. Dāma izvēlas kasīt biļeti uzreiz, neatejot no kases. Es tikmēr gaidu un vēroju.

Dāma laimē 5 eiro. Kungs saka “Nu tad ņem vēl vienu!”. Paņem vēl vienu. Tukšums. Abi pasmejas, atstāj biļeti un aiziet. Ja jāizceļ pozitīvais šajā visā, tad viņi izskatījās laimīgi. Ar visu to, ka nauda pazaudēta, uz maizes nav ko uzlikt un drēbes skrandainas.

Bet kopumā sāpīgi noraudzīties cik daudz cilvēku izvēlas savu pēdējos eiro atdot loterijās, alkoholā un cigaretēs. Un liela daļa cilvēku, kuri dzīvo no algas līdz algai ar šādu dzīves veidu ir tie, kuri uzsvērs, ka atlikt uzkrājumam nav iespējams,” vīrietis uzskata.

