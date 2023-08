Foto: Paula Čurkste/LETA Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ministru prezidenta amata kandidāte Evika Siliņa tikšanās laikā Rīgas pilī.

Siliņa pēc tikšanās ar Rinkēviču paziņo, ka gaidīs "AS" gala izšķiršanos par piedāvājumu strādāt četru partiju koalīcijā







Ziņa papildināta pl. 11:23.

“Jaunās vienotības” (JV) virzītā Ministru prezidenta amata kandidāte Evika Siliņa (JV) vēl runās un gaidīs “Apvienotā saraksta” (AS) gala izšķiršanos par piedāvājumu strādāt četru partiju koalīciju kopā ar JV, Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un “Progresīvajiem”.

Siliņa šodien ir gatava uzklausīt AS pārstāvjus, reizē politiķe “ies uz priekšu” ar valdības veidošanu, un AS šajā situācijā ir jāizšķiras, kā rīkoties.

Šodien Siliņai paredzēts aicināt uz tikšanās AS, ZZS un “Progresīvos”. “”Apvienotais saraksts” varēs izklāstīt, ko tad viņi vēl vēlas pateikt, bet vēlos atgādināt, ka Valsts prezidents man ir uzticējis veidot šo valdību,” uzsvēra Ministru prezidenta amata kandidāte, sakot, ka viņai uzticēta atbildība arī “par valdības modeļiem”. Viņa joprojām vēloties “gana plašu koalīciju”.

“Tas nozīmē, ka “Apvienotajam sarakstam” ir jāizšķiras, ko viņi darīs tālāk,” pauda Siliņa, norādot, ka tas ir AS izvēles jautājums, vai viņi pievienojas un turpina sarunas.

Vaicāta, vai izšķiršanās no AS tiks gaidīta šonedēļ, JV politiķe atbildēja: “Ejam uz priekšu šonedēļ. Mēs virzāmies noteikti uz priekšu raitiem soļiem jau šonedēļ.” “Tie partneri, kuriem ir bažas par to, ka viņi zaudēs kontroli, iespējams, kādās varas pozīcijās, viņiem ir jāizšķiras, vai viņi ir gatavi parādīt saviem vēlētājiem, vai spēj izpildīt vēlētājiem dotos solījumus, vai arī viņi turpinās meklēt “dažādus modeļus”, lai atrastu sev ērtāku varas pozīciju,” izteicās premjera kandidāte.

Šodien JV tiekoties ar AS, ZZS un “Progresīvajiem”, ar topošās koalīcijas partneriem tikšot diskutēts par atbildības jomām, tomēr portfeļi vēl netikšot dalīti.

Siliņa pēc sarunas ar Rinkēviču norādīja, ka Valsts prezidents, visdrīzāk, vēl gaida pēc iespējas plašākas koalīcijas izveidi. Politiķe atstāstīja, ka reizē valsts augstākā amatpersona viennozīmīgi uzsvērusi, ka uz priekšu ir jāvirzās gana raiti, un valdības vadītāja amata pretendente arī apņēmusies “nezaudēt tempu” sarunās.

Kā ziņots, Siliņa šodien Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam ziņoja par valdības veidošanas sarunu virzību.

Pēc Krišjāņa Kariņa (JV) demisijas Valsts prezidents nākamās valdības veidošanu uzticēja Siliņai, kura publiski pauda, ka grib panākt plašu piecu partiju koalīciju, tomēr politiķi faktiski uz reiz atzina, ka tik plašu koalīciju uzveidot neizdosies.

JV virzītā premjera amata kandidāte Evika Siliņa otrdien piedāvāja AS iekļauties koalīcijā ar JV, ZZS un “Progresīvajiem”. Viņas skatījumā, Nacionālā apvienība (NA) sevi no iekļaušanās valdošajā koalīcijā esot atstatījusi, novelkot “sarkano līniju” kopīgam darbam ar “Progresīvajiem”. NA gan šādai pozīcijai nepiekrīt un uzstāj, ka esot gatavi iekļauties valdībā, tikai “aiz borta” esot jāatstāj “Progresīvie”.

AS šādam koalīcijas variantam nav piekritis, solot piedāvāt savu valdības modeli, kuru vadītu Siliņa, taču pagaidām tas publiski nav darīts zināms. Līdz šim AS aizstāvēja līdzšinējā koalīcijas modeļa, kurā strādāja JV, AS un NA, saglabāšanu, un arī plašākas koalīcijas gadījumā tās politiķi pauduši simpātijas sadarbības turpināšanai ar NA.

Kā ziņots, vēl iepriekšējā nedēļā pamatā tika diskutēts par diviem iespējamiem četru partiju koalīcijas modeļiem, kuros abos būtu JV, ZZS un AS, bet izšķiršanās būtu, kuru politisko spēku – “Progresīvos” vai NA – iesaistīt koalīcijā kā ceturto partiju.

AS līdz šim ir uzsvērusi, ka vēlas turpināt strādāt valdošajā koalīcijā, taču ne par katru cenu. AS politiķi pārsvarā ir uzsvēruši, ka vēlas saglabāt esošo koalīciju, kurā strādā JV, AS un NA, taču nav snieguši ļoti skaidru atbildi, vai iekļautos tādā koalīcijā, kurā nav NA.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS – 16, bet “Progresīvajiem” – 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu. AS ir 15 parlamentārieši un NA – 13 deputātu vietas.